Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches
El experto valora los componentes del selectivo para que el inversor tenga toda la información al tomar decisiones en la sesión de este miércoles.
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La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.
Incluye información clave como el precio de cierre, recomendaciones técnicas y niveles propuestos para cerrar posiciones en cada valor.
Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.
También se incorporan eventos técnicos relevantes, indicando valores que han roto niveles importantes, están sobrecomprados o presentan volúmenes anómalos.
La tabla agrupa los valores del selectivo (primera página: nueve valores) e incluye precio de cierre, recomendación técnica y el nivel propuesto para cerrar la posición. También muestra la tendencia a corto, medio y largo plazo, soportes y resistencias y eventos técnicos relevantes.
Esas columnas indican la salud de la tendencia a corto (CP), medio (MP) y largo plazo (LP) y sirven para formar la recomendación técnica diaria sobre mantener, comprar o vender.
Son niveles de muy corto plazo usados como referencia operativa: Stop 1 marca el precio donde cerraría pérdidas y Res. 1 es la primera resistencia que el valor debería superar para confirmar continuidad alcista.
Resume hechos técnicos recientes: rupturas de niveles, señales de sobrecompra/sobreventa y volúmenes atípicos, para señalar valores cerca de soportes o resistencias relevantes.
El artículo incluye un selector de páginas para consultar la totalidad de los valores del Ibex 35 y un enlace a la cartera de acciones del analista con el detalle de sus posiciones.
La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.
Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.
Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).
La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.