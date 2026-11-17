Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches
El experto valora los componentes del selectivo para que el inversor tenga toda la información al tomar decisiones en la sesión de este martes.
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La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.
Incluye información clave como el precio de cierre, recomendaciones técnicas y niveles propuestos para cerrar posiciones en cada valor.
Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.
También se incorporan eventos técnicos relevantes, indicando valores que han roto niveles importantes, están sobrecomprados o presentan volúmenes anómalos.
Bolinches marca soportes y resistencias por valor y plazo: niveles de muy corto plazo (Sop.1/Res.1, Sop.2/Res.2, Sop.3/Res.3) y niveles para medio plazo; esas referencias definen puntos de entrada y cierre de posición. (Soporte: tabla de la herramienta técnica usada en la pieza).
Significa que el indicador técnico sugiere presión de compra elevada y mayor riesgo de retroceso; para minoristas la recomendación suele ser vigilar resistencias y usar niveles de cierre propuestos para limitar pérdidas.
Indica que el precio ha superado un soporte o resistencia significativo, lo que puede confirmar continuidad de tendencia o abrir una ventana de entrada/ salida según el volumen y la confirmación posterior.
Las columnas CP (corto plazo), MP (medio plazo) y LP (largo plazo) resumen la salud de la tendencia en cada horizonte; los traders combinan esas lecturas para adaptar tamaño de posición y horizonte de inversión.
Registra roturas de niveles, sobrecompra/sobreventa y volúmenes anómalos; esos eventos señalan cambios de impulso que sirven para fijar stops, objetivos y confirmar la validez de una operación.
La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.
Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.
Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).
La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.