Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

Esa columna resume rupturas de niveles, volúmenes anómalos y señales de sobrecompra/sobreventa; se usa para priorizar valores que han roto soportes o muestran volumen inusual y así decidir vigilancia activa o operaciones inmediatas. La columna funciona como filtro operativo dentro de la selección.

¿Cómo se debe usar la columna de 'eventos más importantes' que acompaña a cada valor en la tabla técnica?

La tabla incluye tres columnas que indican la salud de la tendencia a corto (CP), medio (MP) y largo plazo (LP), de modo que el lector ve si la tendencia es favorable en varios horizontes temporales antes de tomar posición. Esa lectura ayuda a alinear la operación con el marco temporal del inversor.

¿Qué información adicional ofrece la tabla de Bolinches sobre la tendencia a corto, medio y largo plazo del Ibex 35?

Si la tabla indica sobrecompra, significa que el indicador técnico usado sugiere presión alcista excesiva y mayor probabilidad de retroceso; el inversor puede reducir exposición o poner stop. La recomendación práctica es ajustar el tamaño de la posición o esperar confirmación de ruptura.

¿Cómo afecta a un inversor particular que un valor del Ibex esté marcado como 'sobrecomprado' en la tabla de Bolinches?

Bolinches presenta para cada valor niveles de medio plazo y tres soportes y tres resistencias de muy corto plazo (Sop. 1–3, Res. 1–3) que actúan como referencias para cerrar o abrir posiciones. Estos niveles se calculan a partir de precios de cierre y la estructura técnica del valor.

Eduardo Bolinches es analista técnico y colaborador habitual en Invertia/El Español que publica niveles de soportes y resistencias para valores del Ibex 35. Sus análisis sirven de referencia para traders que usan técnicas de precio y volumen y para quienes buscan puntos de entrada y salida definidos.

¿Quién es Eduardo Bolinches y por qué su análisis técnico del Ibex 35 importa para los inversores?

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.