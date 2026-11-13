Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

La portada muestra los primeros nueve valores ordenados alfabéticamente por usabilidad, y debajo hay un selector de páginas que permite visualizar la totalidad del Ibex 35; también dispone de un buscador para localizar un valor concreto. Esa estructura agiliza consultas diarias del inversor.

¿Por qué Bolinches publica la tabla con los "primeros nueve valores" del Ibex 35 y cómo ver el resto del selectivo?

Ese apartado recoge roturas de niveles, sobrecompra/sobreventa o volúmenes anómalos detectados recientemente, y permite identificar valores que ya han cambiado su estructura técnica o que pueden estar cerca de movimientos relevantes. Sirve para priorizar vigilancia o ajustar stops.

¿Qué significa en la práctica el apartado de "eventos más importantes acaecidos" en cada valor según el análisis de Bolinches?

La tabla ofrece niveles técnicos para medio plazo y tres pares de soportes y resistencias muy cortos (Sop.1/Res.1, Sop.2/Res.2, Sop.3/Res.3) que marcan posibles puntos de entrada, objetivos y cierre de stop. Esos niveles facilitan gestionar riesgos intradía y de semanas.

¿Qué información concreta aporta la tabla sobre soportes y resistencias para el medio plazo y muy corto plazo?

La columna indica si la tendencia es alcista, lateral o bajista en corto, medio y largo plazo, y sirve para ajustar el horizonte y el tamaño de la posición según riesgo temporal. Un inversor usa esas lecturas para decidir si operará tácticamente o mantendrá posiciones.

¿Cómo afecta a un inversor la columna de "salud de la tendencia" (CP, MP, LP) que aparece en la tabla de Bolinches?

Bolinches usa niveles técnicos de soportes y resistencias, la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo y señales de volumen anómalo para fijar puntos de cierre recomendados. Su tabla incluye además eventos técnicos recientes que justifican cada recomendación.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.