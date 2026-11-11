Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

Combina soportes/resistencias con la salud de la tendencia en tres plazos y eventos técnicos para identificar niveles de entrada, objetivos y stops, facilitando la gestión del riesgo técnico en cada valor.

¿Cómo ayuda esta tabla de Bolinches a decidir puntos de entrada y salida en el Ibex 35?

Recogen rupturas de niveles, señales de sobrecompra/sobreventa y anomalías de volumen; esos avisos señalan cambios técnicos inmediatos que exigen vigilancia o cierre de posiciones ya iniciadas.

¿Qué incluyen los "eventos más importantes" en la última columna y cómo afectan al seguimiento de una acción?

Son soportes y resistencias en muy corto plazo (Sop.1/Res.1) y niveles secundarios (Sop.2/Res.2) que sirven como puntos para fijar salidas, objetivos o stops técnicos en la gestión de posiciones.

¿Qué significan los niveles Sop. 1/Res. 1 y Sop. 2/Res. 2 en la tabla y para qué sirven?

Resume la salud de la tendencia en tres horizontes —corto (CP), medio (MP) y largo plazo (LP)— y clasifica si cada plazo es favorable o no; esa lectura orienta si mantener, reducir o cerrar posiciones según el horizonte del inversor.

¿Cómo usa Bolinches las columnas de CP, MP y LP para orientar decisiones de inversión en el Ibex 35?

Muestra el precio de cierre, la recomendación técnica y el nivel sugerido para cerrar posiciones, junto con la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo y soportes/resistencias para distintos horizontes.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.