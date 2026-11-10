Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches
El experto valora los componentes del selectivo para que el inversor tenga toda la información al tomar decisiones en la sesión de este martes.
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La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.
Incluye información clave como el precio de cierre, recomendaciones técnicas y niveles propuestos para cerrar posiciones en cada valor.
Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.
También se incorporan eventos técnicos relevantes, indicando valores que han roto niveles importantes, están sobrecomprados o presentan volúmenes anómalos.
La tabla muestra precio de cierre, recomendación técnica y nivel de cierre sugerido, además de la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo. Incluye soportes y resistencias en medio y muy corto plazo y los eventos técnicos relevantes ocurridos en cada valor.
Bolinches informa la salud de la tendencia en tres columnas que miden corto plazo, medio plazo y largo plazo, usando criterios técnicos para cada horizonte temporal. Esa clasificación resume si la tendencia es favorable o no para cada plazo.
Son niveles técnicos de soporte y resistencia en muy corto plazo (Sop. 1/Res. 1) y secundarios (Sop. 2/Res. 2) que permiten fijar puntos de salida o objetivos; Bolinches los propone para gestionar cierres de posición.
Permite decidir puntos de entrada y salida basados en soportes/resistencias y el estado de la tendencia en tres plazos, y detectar valores que han roto niveles o muestran volumen anómalo. Eso facilita gestión del riesgo técnico.
La columna recoge rupturas de niveles, señales de sobrecompra/sobreventa y anomalías de volumen; esos eventos indican cambios de técnico inmediato y priorizan la vigilancia o el cierre de posiciones.
La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.
Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.
Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).
La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.