Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

La columna recoge rupturas de niveles, señales de sobrecompra/sobreventa y anomalías de volumen; esos eventos indican cambios de técnico inmediato y priorizan la vigilancia o el cierre de posiciones.

¿Qué criterios usa la columna de "eventos más importantes" y cómo afectan a la lectura del valor?

Permite decidir puntos de entrada y salida basados en soportes/resistencias y el estado de la tendencia en tres plazos, y detectar valores que han roto niveles o muestran volumen anómalo. Eso facilita gestión del riesgo técnico.

¿Qué utilidad práctica tiene para un inversor seguir esta tabla de Bolinches al operar en el Ibex 35?

Son niveles técnicos de soporte y resistencia en muy corto plazo (Sop. 1/Res. 1) y secundarios (Sop. 2/Res. 2) que permiten fijar puntos de salida o objetivos; Bolinches los propone para gestionar cierres de posición.

¿Qué significan los niveles Sop. 1 / Res. 1 y Sop. 2 / Res. 2 que recoge el análisis para cada valor?

Bolinches informa la salud de la tendencia en tres columnas que miden corto plazo, medio plazo y largo plazo, usando criterios técnicos para cada horizonte temporal. Esa clasificación resume si la tendencia es favorable o no para cada plazo.

¿Cómo se evalúa la "salud de la tendencia" en la guía de Bolinches y qué plazos abarca?

La tabla muestra precio de cierre, recomendación técnica y nivel de cierre sugerido, además de la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo. Incluye soportes y resistencias en medio y muy corto plazo y los eventos técnicos relevantes ocurridos en cada valor.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.