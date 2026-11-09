Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches
El experto valora los componentes del selectivo para que el inversor tenga toda la información al tomar decisiones en la sesión de este lunes.
Más información: El Ibex 35 tendrá la resistencia de los 19.400 puntos como reto a superar
La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.
Incluye información clave como el precio de cierre, recomendaciones técnicas y niveles propuestos para cerrar posiciones en cada valor.
Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.
También se incorporan eventos técnicos relevantes, indicando valores que han roto niveles importantes, están sobrecomprados o presentan volúmenes anómalos.
La tabla muestra precio de cierre, recomendación técnica y el nivel de cierre propuesto para la posición, además de la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo. Incluye soportes y resistencias para medio y muy corto plazo y eventos técnicos relevantes en cada valor.
Bolinches fija niveles de cierre para gestionar riesgo partiendo de soportes y resistencias técnicos y de la tendencia en CP, MP y LP, de modo que el inversor tenga puntos claros para limitar pérdidas o asegurar beneficios.
Los inversores usan CP, MP y LP para armonizar horizonte y riesgo: una señal alcista en MP y LP apoya posiciones de medio-largo plazo, mientras que avisos negativos en CP aconsejan prudencia o stops en operaciones cortas.
Son señales técnicas como ruptura de niveles, sobrecompra/sobreventa o volumen anómalo que indican cambios de tendencia o presión de mercado; importan porque pueden anticipar movimientos relevantes en el precio.
El Español publica regularmente análisis de Bolinches con tablas similares adaptadas a la sesión del día; esas piezas suelen incluir contexto de mercado como el efecto de Wall Street o resultados bancarios que condicionan los niveles técnicos.
La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.
Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.
Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).
La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.