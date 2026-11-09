Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

El Español publica regularmente análisis de Bolinches con tablas similares adaptadas a la sesión del día; esas piezas suelen incluir contexto de mercado como el efecto de Wall Street o resultados bancarios que condicionan los niveles técnicos.

¿Cómo ha ido actualizándose este tipo de análisis de Bolinches en la cobertura de El Español y qué contextualiza la tabla actual?

Son señales técnicas como ruptura de niveles, sobrecompra/sobreventa o volumen anómalo que indican cambios de tendencia o presión de mercado; importan porque pueden anticipar movimientos relevantes en el precio.

¿Qué significan los "eventos más importantes acaecidos" en cada valor y por qué importan al inversor?

Los inversores usan CP, MP y LP para armonizar horizonte y riesgo: una señal alcista en MP y LP apoya posiciones de medio-largo plazo, mientras que avisos negativos en CP aconsejan prudencia o stops en operaciones cortas.

Bolinches fija niveles de cierre para gestionar riesgo partiendo de soportes y resistencias técnicos y de la tendencia en CP, MP y LP, de modo que el inversor tenga puntos claros para limitar pérdidas o asegurar beneficios.

La tabla muestra precio de cierre, recomendación técnica y el nivel de cierre propuesto para la posición, además de la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo. Incluye soportes y resistencias para medio y muy corto plazo y eventos técnicos relevantes en cada valor.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.