Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

El lector puede filtrar los valores que sigue, comprobar niveles de cierre sugeridos y soportes/resistencias para fijar stops y objetivos, y priorizar operaciones según la salud de la tendencia en CP, MP y LP.

¿Cómo puede un lector usar esta tabla de Bolinches para preparar su operativa diaria en el Ibex 35?

Esa columna registra rupturas de niveles relevantes, señales de sobrecompra o sobreventa y volúmenes anómalos; los inversores deben verlos como indicios de cambio de impulso o riesgo que pueden requerir ajustar stop o estrategia.

Esa columna sintetiza si la acción mantiene tendencia alcista, lateral o bajista en horizontes temporalmente distintos; importa porque indica si conviene operar tácticamente (corto plazo) o mantener la inversión (medio/largo plazo).

¿Qué significa en la tabla la columna "salud de la tendencia" a corto, medio y largo plazo y por qué importa al inversor?

Bolinches propone niveles técnicos de medio plazo y tres soportes y resistencias de muy corto plazo; la recomendación de cierre se basa en esos niveles para limitar pérdidas o asegurar beneficios.

¿Cómo utiliza Bolinches los niveles de soporte y resistencia para recomendar cerrar una posición en un valor del Ibex 35?

La tabla muestra el precio de cierre, la recomendación técnica, niveles para cerrar la posición y la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo. Además incluye soportes y resistencias para medio y muy corto plazo y eventos técnicos relevantes en cada valor.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.