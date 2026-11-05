Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

La tabla incluye un buscador para escribir el nombre del valor y un selector de páginas para ver todos los componentes; así se accede al precio, recomendación y niveles técnicos de cada acción.

¿Cómo localizar rápidamente en la tabla el valor que me interesa según la explicación de Bolinches?

Deben usarla inversores que operan con análisis técnico y gestión de stops; quienes gestionan carteras a largo plazo o dependen de fundamentales deberían complementarla con análisis fundamental y noticias macro.

Lo ya ocurrido: el inversor dispone de puntos concretos de salida y stop; posible efecto futuro: puede reducir pérdidas en caídas pero tampoco garantiza evitar rupturas por noticias fundamentales.

Indica que el precio ha subido rápido y puede afrontar corrección; el autor señala resistencias próximas y niveles donde cerrar posiciones para proteger ganancias.

¿Cómo interpreta la tabla de Bolinches la situación de un valor que aparece con "sobrecomprado" en eventos técnicos?

Bolinches aplica análisis técnico por valor, combinando salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo con soportes y resistencias para cada horizonte y señalando niveles para cerrar posiciones.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.