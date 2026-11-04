Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

La pieza incluye un buscador sobre la tabla donde se puede teclear el nombre del valor para filtrar y ver sus niveles técnicos, tendencias y eventos destacados de forma inmediata. Esto agiliza la selección en sesiones activas.

Porque ofrece niveles de cierre recomendados y una lectura rápida de tendencia y riesgos técnicos por valor, lo que ayuda a definir stops, objetivos y la proporcionalidad del trade antes de tomar posiciones. Facilita decisiones basadas en reglas técnicas.

¿Por qué conviene consultar el análisis técnico de Eduardo Bolinches antes de operar un valor del Ibex 35?

Esa columna resume rupturas de niveles relevantes, condiciones de sobrecompra/sobreventa y volúmenes anómalos, lo que alerta sobre cambios técnicos inmediatos y oportunidades de ajuste de posición. Permite priorizar valores con señales activas.

¿Qué información práctica obtiene un inversor de la columna de "eventos más importantes" de la tabla?

La tabla marca la salud de la tendencia en tres columnas (CP, MP, LP) y combina esa lectura con niveles técnicos para emitir una recomendación y sugerir dónde cerrar la posición. Así integra la dirección de la tendencia con soportes/resistencias para definir entradas y salidas.

Bolinches publica soportes y resistencias para cada valor del Ibex 35, con niveles de medio y muy corto plazo (Sop. 1/2/3 y Res. 1/2/3) y un punto de cierre recomendado para gestionar posiciones. Estos niveles sirven para fijar stops y objetivos en la operativa diaria.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.