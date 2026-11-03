Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

El artículo enlaza el análisis técnico diario de Bolinches con la evolución del selectivo en la sesión previa, usando datos de cierre y situando los niveles en el marco de la tendencia reciente del Ibex 35.

La pieza muestra por defecto los primeros nueve valores ordenados alfabéticamente y ofrece un selector de páginas debajo de la tabla y un buscador arriba para navegar el resto del selectivo o localizar un valor concreto.

¿Por qué aparece solo la primera página con nueve valores en la noticia y cómo ver el resto del Ibex 35?

"Sobrecomprado" indica que el precio ha subido de forma rápida respecto a su tendencia y puede corregir; "volumen anómalo" señala operaciones por encima de lo habitual que pueden anticipar rupturas o inversión de tendencia.

¿Qué significa en la tabla que un valor esté "sobrecomprado" o tenga "volumen anómalo" según el criterio técnico de Bolinches?

Bolinches señala niveles técnicos de medio plazo y tres soportes y resistencias de muy corto plazo para fijar puntos de salida y objetivo, y propone cerrar posiciones cuando se alcancen esos niveles técnicos.

La tabla presenta el precio de cierre, la recomendación técnica y niveles propuestos de cierre de posición para cada valor, además de la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo. Incluye soportes y resistencias para medio y muy corto plazo y eventos técnicos relevantes.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.