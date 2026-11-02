Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

La última columna recoge eventos técnicos como rupturas de niveles, sobrecompra/sobreventa o volumen anómalo; su utilidad es priorizar valores que han cambiado de fase o muestran actividad anómala para decisiones de corto plazo.

¿Qué eventos técnicos señala la tabla y qué utilidad práctica tienen para el seguimiento diario de una acción?

Sop.1/Res.1 son soportes y resistencias de muy corto plazo y Sop.2/Res.2 los niveles técnicos para el medio plazo; los inversores los usan para fijar stops y objetivos y para detectar rupturas que cambien la tendencia.

¿Qué significan los niveles Sop.1/Res.1 y Sop.2/Res.2 que aparecen en la tabla y cómo deben usarlos los inversores?

La salud de la tendencia la clasifica en CP, MP y LP para indicar si el sesgo es alcista, lateral o bajista en cada horizonte temporal; esa lectura ayuda a alinear operaciones con la dirección predominante según técnica.

¿Cómo interpreta Bolinches la “salud de la tendencia” a corto, medio y largo plazo en su análisis?

Para cada título la tabla ofrece precio de cierre, recomendación técnica, salud de la tendencia a corto/medio/largo plazo y soportes y resistencias en varios plazos, datos que permiten fijar puntos de entrada, stop y objetivo.

Bolinches lista los primeros nueve valores ordenados alfabéticamente para facilitar la consulta rápida del selectivo; esos listados importan porque muestran cierre, recomendación y niveles técnicos que usan los traders para abrir o cerrar posiciones.

¿Qué valores del Ibex 35 destaca Eduardo Bolinches como “primeros nueve” en su tabla y por qué importan esos listados?

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.