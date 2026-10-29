Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

Consultando el cierre previo, la recomendación y los niveles técnicos de la tabla se puede diseñar una entrada condicionada a la confirmación de ruptura/rebote y fijar objetivos y stops según los soportes/resistencias indicados.

¿Cómo puede un inversor usar la tabla diaria de Bolinches para tomar decisiones en la sesión siguiente del Ibex 35?

Anota rupturas de niveles relevantes, sobrecompra/sobreventa y volúmenes anómalos; esos eventos indican cambios de impulso o riesgo que afectan la validez de estrategias y la colocación de stops.

¿Qué tipo de "eventos más importantes" anota Bolinches para cada valor y por qué importan al inversor?

Esa columna sintetiza si la tendencia del precio es alcista, bajista o lateral en cada horizonte temporal, lo que guía si conviene buscar compras, ventas o esperar; es una lectura técnica usada para adaptar la operativa según el contexto temporal.

¿Qué significa que la columna indique "salud de la tendencia" a corto, medio y largo plazo en la tabla de Bolinches?

La tabla lista hasta tres soportes y tres resistencias por plazo muy corto y medio, y propone niveles de cierre; esos puntos sirven para colocar stops y objetivos de beneficio según la ruptura o rebote en cada nivel técnico.

¿Cómo utiliza la tabla de Bolinches la información de soportes y resistencias para gestionar riesgos en cada acción del Ibex 35?

Bolinches marca soportes y resistencias concretos por valor y niveles de cierre recomendados para posicionarse, junto con señales de salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo. Esto permite decidir puntos de entrada y stop según la técnica mostrada en la tabla.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.