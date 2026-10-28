Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

Deben considerar la recomendación junto al precio de cierre y los soportes/resistencias; el nivel propuesto de cierre actúa como referencia técnica para limitar pérdidas o asegurar ganancias según la situación del valor.

¿Cómo deben usar los inversores la recomendación y el nivel propuesto para cerrar la posición que da Bolinches?

Usa tres horizontes temporales: corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP) para valorar la salud de la tendencia y alinear la recomendación con el horizonte del inversor.

Los valores aparecen ordenados alfabéticamente por página y la tabla muestra los primeros nueve valores en la vista inicial; hay un selector de páginas y un buscador para ver el resto.

Recoge eventos como rompimientos de niveles, estados de sobrecompra o sobreventa y volúmenes anómalos; importan porque indican cambios de impulso o alertas de riesgo que afectan la entrada o salida de posiciones.

¿Qué eventos técnicos recoge la columna final de la tabla y por qué importan para un inversor?

La tabla incluye precio de cierre, recomendación y nivel propuesto para cerrar la posición; además muestra la salud de la tendencia a corto, medio y largo plazo y soportes/resistencias (Sop.1/Res.1, Sop.2/Res.2, Sop.3/Res.3).

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.