Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

Son anotaciones sobre rupturas de niveles, estados de sobrecompra/sobreventa y volúmenes atípicos que ya han ocurrido en cada valor; sirven para distinguir títulos que han confirmado un movimiento relevante de los que están solo en vigilancia.

¿Qué significan los "eventos técnicos" que aparecen al final de la tabla y por qué importan?

Use el soporte inmediato como nivel de stop-loss y la resistencia próxima como objetivo de toma de beneficios; si una ruptura viene acompañada de volumen anómalo, ajuste la estrategia a la dirección de la ruptura. Bolinches ofrece esos niveles tanto para medio como para muy corto plazo.

La tabla muestra el precio de cierre, la recomendación técnica, la tendencia CP/MP/LP, tres soportes y resistencias a muy corto plazo y eventos técnicos relevantes por valor. Esa estructura permite identificar entradas, stops y objetivos según la sesión previa.

Bolinches se apoya en el análisis técnico: tendencias a corto, medio y largo plazo, soportes y resistencias, rupturas con volumen y condiciones de sobrecompra o sobreventa. Estos criterios sirven para proponer niveles de cierre de posición y alertas operativas.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.