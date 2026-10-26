Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches
El experto valora los componentes del selectivo para que el inversor tenga toda la información al tomar decisiones en la sesión de este lunes.
Más información: El Ibex 35 buscará la reconquista de los 19.000 puntos en la sesión de hoy
La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.
Incluye información clave como el precio de cierre, recomendaciones técnicas y niveles propuestos para cerrar posiciones en cada valor.
Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.
También se incorporan eventos técnicos relevantes, indicando valores que han roto niveles importantes, están sobrecomprados o presentan volúmenes anómalos.
La tabla muestra los primeros nueve componentes del selectivo ordenados alfabéticamente, con precio de cierre, recomendación técnica y niveles propuestos para cerrar posiciones. Añade tendencias a corto/medio/largo plazo y soportes y resistencias para distintos horizontes.
La columna final recoge "eventos técnicos" que señalan rupturas de niveles, condiciones de sobrecompra/sobreventa y volúmenes anómalos para cada valor. Esa información permite identificar valores con comportamiento técnico atípico.
Para cada valor ofrece soportes y resistencias de medio plazo (niveles técnicos) y tres soportes/resistencias de muy corto plazo (Sop.1/Res.1, Sop.2/Res.2, Sop.3/Res.3). Esos niveles sirven para gestionar entradas, salidas y stops según el horizonte temporal.
Porque la visualización inicial muestra solo los primeros nueve valores; el buscador facilita localizar un valor concreto y el selector de páginas permite navegar por la lista completa del Ibex 35 para ver el resto de componentes.
El artículo enlaza con cobertura del Ibex que señala la necesidad de reconquistar 19.100 puntos para evitar caer al siguiente soporte en 18.500, ofreciendo así un marco de niveles de índice que complementa el análisis por valores.
La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.
Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.
Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).
La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.