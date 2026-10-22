Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

Porque distintos horizontes marcan señales operativas diferentes: el corto plazo guía entradas y stops de la sesión, el medio plazo condiciona swing trading y el largo plazo indica la dirección estructural del activo. Esa distinción ayuda a adaptar la acción según el perfil del inversor.

Son anotaciones técnicas sobre rupturas de niveles, condiciones de sobrecompra/sobreventa y volúmenes atípicos que han ocurrido recientemente en cada valor. Sirven para identificar si un título ya ha confirmado un movimiento relevante o está en vigilancia.

¿Qué significan los "eventos más importantes acaecidos" que aparecen en la columna final de la tabla?

Use el soporte inmediato como nivel de stop-loss y la resistencia próxima como objetivo de toma de beneficios; si se rompe un soporte o resistencia con volumen anómalo, ajuste la estrategia a la dirección de la ruptura. Bolinches proporciona esos niveles para medio y muy corto plazo.

¿Cómo puedo usar los niveles de soporte y resistencia que propone Bolinches al operar una acción del Ibex?

La tabla muestra precio de cierre, recomendación operacional, tendencia CP/MP/LP, tres niveles de soporte y resistencia a muy corto plazo y eventos técnicos relevantes por valor. Esa estructura permite ubicar niveles de entrada, stop y objetivos según la sesión previa.

Bolinches basa sus recomendaciones en el análisis técnico: tendencia a corto, medio y largo plazo, soportes y resistencias y señales de volumen o rupturas. Complementa esos criterios con niveles concretos de cierre de posición y alertas sobre sobrecompra o sobreventa.

Se detallan las tendencias a corto, medio y largo plazo, junto con soportes y resistencias para diferentes horizontes temporales.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35 ordenados alfabéticamente, con opción de buscar y navegar entre todos los valores.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.