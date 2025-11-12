Los niveles clave para invertir en el Ibex 35 según el análisis técnico de Eduardo Bolinches

La última columna destaca eventos técnicos relevantes en los valores, como rupturas de niveles clave, situaciones de sobrecompra o sobreventa y anomalías de volumen.

Se presentan indicadores de tendencia en corto, medio y largo plazo, así como soportes y resistencias a diferentes plazos para cada valor.

Incluye datos de cierre de la sesión previa, recomendaciones técnicas y niveles de precios sugeridos para cerrar posiciones según el análisis de Eduardo Bolinches.

La tabla muestra los primeros nueve valores del Ibex 35, ordenados alfabéticamente, con un buscador para facilitar la consulta de valores específicos.

La siguiente tabla muestra los primeros nueve valores que componen el selectivo español ordenados alfabéticamente. Debajo de la tabla hay un selector de páginas para poder ver la totalidad de los valores. Y por encima de ella, un buscador para encontrar más fácilmente el valor que desee, escribiéndolo directamente en la caja correspondiente.

Esta información viene presentada con datos de cierre de la sesión previa y en ella podrá ver el precio de cierre, la recomendación sobre el valor atendiendo a su situación técnica y el nivel de precios propuesto donde cerrar la posición que se recomienda.

Sigue con tres columnas que le indican la salud de la tendencia de los precios a corto plazo (CP), medio plazo (MP) y largo plazo (LP), a las que sigue la columna de los soportes y resistencias para el medio plazo (niveles técnicos) y para muy corto plazo (Sop. 1, Res. 1, Sop. 2, Res. 2, Sop. 3 y Res. 3).

La tabla se cierra con una última columna con los eventos más importantes acaecidos en los valores desde el punto de vista técnico para que pueda saber qué valores se encuentran cerca o ya han roto niveles relevantes, si están sobrecomprados o sobrevendidos, si hay un volumen anómalo, etcétera.