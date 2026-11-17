Ya ocurrido: Ortega ha incrementado su presencia en el mercado inmobiliario de Chicago con compras significativas, lo que refuerza la inversión extranjera en activos prime; podría provocar mayor competencia en precios y en la oferta de inmuebles de lujo.

¿Qué implicaciones tiene para el mercado local que Pontegadea compre activos como One North Wacker y The Sinclair?

El edificio tiene piscina exterior, spa, barbacoa, gimnasio, estudio de yoga, conserjería 24 horas, garaje y cocina común, servicios que aumentan su atractivo para inquilinos de alto poder adquisitivo.

¿Qué instalaciones y servicios ofrece The Sinclair que justifican su valor en Gold Coast?

Ortega ya posee el antiguo Teatro Esquire en Gold Coast, el hotel Eurostars Magnificent Mile y un local comercial en North Michigan Avenue; The Sinclair amplía su presencia en zonas premium y diversifica entre residencial, hotelero y comercial.

¿Qué otras propiedades tiene Amancio Ortega en Chicago y cómo encaja The Sinclair en esa cartera?

Ha comprado el edificio The Sinclair, un inmueble de 35 plantas con 390 viviendas de alquiler en Gold Coast, por 200 millones de dólares, aproximadamente 180 millones de euros.

¿Qué ha comprado exactamente Ortega en Chicago y cuánto ha pagado por The Sinclair?

Ortega, a través de su vehículo Pontegadea, busca reforzar su cartera inmobiliaria en una de las grandes ciudades estadounidenses y aprovechar activos en barrios de alto valor como Gold Coast. Compra sigue su estrategia de adquirir bienes inmobiliarios urbanos con rentas estables.

¿Por qué ha comprado Amancio Ortega la torre de viviendas The Sinclair en Chicago?

Con esta operación, la firma refuerza su presencia en Chicago, donde recientemente compró un edificio de oficinas por 490 millones de euros.

El rascacielos cuenta con 35 plantas y servicios exclusivos como piscina, spa, gimnasio y conserjería 24 horas.

La adquisición realizada a través de Pontegadea incluye 390 viviendas de alquiler en el barrio de lujo Gold Coast.

Amancio Ortega ha comprado el edificio residencial The Sinclair en Chicago por unos 180 millones de euros (200 millones de dólares).

Amancio Ortega ha adquirido un edificio llamado The Sinclair en Chicago (Estados Unidos). El inmueble cuenta con 390 viviendas de alquiler en el lujoso barrio de Gold Coast por 200 millones de dólares (alrededor de 180 millones de euros, al cambio actual),

Se trata de una de las mayores operaciones de la ciudad en los últimos años, según ha adelantado el medio estadounidense CoStar News.

El fundador y primer accionista de Inditex realiza estas operaciones a través de su brazo inversor Pontegadea.

Cabe recordar que hace dos meses se conocía que también había adquirido el edificio One North Wacker, un rascacielos de oficinas de 50 plantas en pleno Loop (distrito financiero), por el que desembolsó 550 millones de dólares, alrededor de 490 millones de euros.

El edificio The Sinclair ahora adquirido por Pontegadea cuenta con 35 plantas e instalaciones y servicios como piscina exterior, spa, barbacoa, gimnasio, estudio de yoga, conserjería de 24 horas, garaje y cocina común, entre otros.

El inmueble pertenecía a la promotora Fifield Cos, quien lo construyó en 2017 y había encargado recientemente a la consultora JLL su venta.

Asimismo, la cartera patrimonial de Ortega en Chicago incluye el antiguo edificio del Teatro Esquire en Gold Coast, arrendado a firmas de lujo; el hotel Eurostars Magnificent Mile, en River North; y un inmueble comercial en North Michigan Avenue que cuenta entre sus inquilinos con marcas como Tiffany & Co. y Ralph Lauren.