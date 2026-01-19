El mercado de las socimis se consolida y ya valen más de 31.000 millones en España

Se prevé la llegada de las FIBRAS latinoamericanas al mercado español en 2026, lo que podría revolucionar el sector inmobiliario de arrendamiento.

La mayoría de las nuevas socimis optaron por el mercado BME Scale Up, y las migraciones a este mercado sumaron activos por 2.605 millones de euros.

En 2025, se incorporaron 19 nuevas socimis, destacando la aportación de Student Property Income con 780 millones de euros.

El valor total de las socimis en España alcanzó los 31.010 millones de euros en 2025, un 18,3% más que el año anterior.

Las socimis han consolidado su presencia en el mercado español. Ya hay 157 cotizando en nuestro país y el valor total de todas ellas alcanzó los 31.010 millones de euros en 2025.

Esta cifra supone un 18,3% más que el año anterior, aunque en 2025 se registraron 19 incorporaciones frente a las 31 de 2024, con datos del balance anual realizado por ArmanexT.

El dato también es concluyente. El sector ya no aumenta tanto de volumen por el número de sociedades, sino por la calidad de las operaciones que se efectúan.

Las nuevas sociedades sumaron un valor de 1.916 millones de euros al sector. Sólo Student Property Income aportó 780 millones, más del 40% del total anual.

Las socimis también tienen su entorno favorito. La mayoría de las nuevas incorporaciones se decantó por BME Scale Up. Ocho de ellas se quedaron en este mercado, cuatro se fueron a Euronext y siete optaron por Portfolio SE.

Pero no sólo las nóveles se decantan por BME Scale Up. Diez migraciones hacia este mercado concentraron 2.605 millones de euros en activos en 2025.

Además, el paso de cotizar de un mercado a otro fue uno de los principales rasgos del ejercicio, tal y como apunta el informe de ArmanexT.

Perfil inversor

Por otra parte, el estudio también analiza el perfil inversor en el sector. BME Growth y Euronext Access son los que cuentan más con capital extranjero, mientras que BME Scaleup atrae a un perfil doméstico.

La evolución de las ampliaciones de capital sumó 439 millones de euros en BME Growth y 54 millones de euros en BME Scaleup.

ArmanexT da también las primeras pinceladas de pronósticos para este subsector inmobiliario en el 2026. Lo más destacable es la llegada a España de las FIBRAS del mercado latinoamericano, el equivalente a las socimis en Latam.

Estos instrumentos financieros cuentan con una TIR "muy atractiva". Su llegada promete revolucionar el sector inmobiliario de arrendamiento este 2026.

Además, el estudio señala que la aprobación de la CNMV para operar con el blockchain de Securitize será una nueva alternativa para los promotores de socimis.

ArmanexT concluye en el análisis que esta aprobación aumentará la competitividad en los mercados.