Amancio Ortega compra las oficinas de Banco Sabadell en Miami por 236 millones

La adquisición se suma a otras propiedades de Ortega en Miami, como la torre Southeast Financial Center y un edificio en el Distrito de Diseño.

El edificio de 30 pisos en Brickell Avenue alberga a inquilinos como Morgan Stanley y Baker & McKenzie.

Amancio Ortega, a través de Pontegadea, compra el Sabadell Financial Center en Miami por 236 millones de euros.

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través de su brazo inversor Pontegadea, ha cerrado la compra del Sabadell Financial Center, donde se ubican oficinas del Banco Sabadell en Miami por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros al cambio actual), según recoge el Commercial Observer.

Esta torre de oficinas de 30 pisos, que está ubicada en el 1111 de Brickell Avenue, es uno de los edificios de oficinas más destacados de la zona. Entre sus inquilinos se encuentran el banco de inversión Morgan Stanley, el bufete de abogados Baker & McKenzie y el fondo de cobertura Millennium Management.

Los fondos KKR y Parkway vendieron el rascacielos de 30 pisos tan solo siete años después de comprarlo por 248,5 millones de dólares.

La compra se suma a la extensa cartera inmobiliaria de Ortega en Miami. En 2016 adquirió la torre de oficinas Southeast Financial Center en el centro de Miami por 517 millones de dólares.

Durante el verano, el magnate adquirió un nuevo complejo multifamiliar de lujo en el centro de Fort Lauderdale por 165 millones de dólares.

El mes pasado, el fundador de Inditex pagó 110 millones de dólares por un edificio comercial en el Distrito de Diseño de Miami. También es propietario de una parte del paseo comercial de Lincoln Road en Miami Beach.