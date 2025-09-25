Neinor avanza en su opa sobre Aedas: Economía resuelve que no precisa autorización en inversiones extranjeras

Neinor ha recibido una resolución de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En esta se le notifica que no necesita autorización para su oferta pública de adquisición (opa) sobre Aedas Homes en materia de control de inversiones extranjeras.

Para seguir avanzando en la operación, Neinor debía obtener, con carácter previo a la autorización de la oferta por la CNMV, la correspondiente autorización de inversiones extranjeras directas o, en su caso, la resolución que confirmara que la opa no está sujeta a autorización previa en materia de control de inversiones extranjeras.

Con fecha 23 de septiembre, Neinor ha recibido la notificación de la resolución por parte de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que resuelve archivar la solicitud de autorización de inversión extranjera presentada por Neinor para la adquisición del 100% del capital social de Aedas, por no estar la citada adquisición sujeta a autorización previa en materia de control de inversiones extranjeras.

El consejo de administración de Neinor Homes ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de octubre, donde someterá a aprobación la operación para adquirir el 100% de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros.

En la reunión del consejo celebrada ayer, el máximo órgano de administración de la promotora inmobiliaria ha acordado proponer en esa cita con los accionistas que se dé 'luz verde' a esta operación, que fue anunciada el pasado mes de junio.

Los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments son titulares, directa o indirectamente, del 29,5%, 25,7% y 13,5% del capital social de Neinor Homes, mientras que Aedas está controlada al 79% por el fondo estadounidense Castlelake, que ya se ha comprometido a aceptar la venta de sus títulos, dando así por asegurado el éxito de la transacción.

Neinor pagará 21,33 euros por cada acción de Aedas, tras descontar los últimos dividendos entregados por esta segunda promotora.

Neinor sumará con esta transacción una cartera compuesta por unas 20.200 viviendas, el 50% de ellas en Madrid. Del total, 13.809 unidades están actualmente en producción, 9.049 en construcción o ya terminadas y 3.700 están pre-vendidas con unos ingresos futuros de 1.700 millones de euros. Junto con su cartera, alcanzará las 43.200 viviendas.