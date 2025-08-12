La inmobiliaria china Evergrande será excluida de la bolsa de Hong Kong el próximo 25 de agosto

El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande ha anunciado este martes que será excluida de la bolsa de Hong Kong el próximo 25 de agosto, con el 22 fijado como último día de negociación, después de que el parqué decidiera cancelar su estatus de cotización.

Evergrande recibió el 8 de agosto una carta del operador bursátil informando de que, al no cumplir ninguno de los requisitos para reanudar la cotización y tras permanecer suspendida más allá del 28 de julio, el Comité de Cotización decidió cancelar su estatus en virtud de la norma 6.01A(1) del mercado, según un comunicado remitido por la promotora.

Las acciones de Evergrande están suspendidas desde el 29 de enero de 2024, cuando un tribunal de Hong Kong ordenó su liquidación, y la empresa no solicitara la revisión de la decisión de exclusión.

La compañía advirtió a accionistas e inversores de que, aunque los títulos seguirán siendo válidos, dejarán de estar listados y negociarse en Hong Kong, y ya no estarán sujetos a las normas de cotización.

Antes de que la exclusión entre en vigor, los liquidadores tienen previsto entregar a los acreedores un informe con el progreso de la liquidación entre el 29 de enero de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Evergrande, que llegó a acumular un pasivo de casi 330.000 millones de dólares antes de su colapso en 2021, afronta actualmente 187 reclamaciones de deuda por unos 350.000 millones de dólares hongkoneses (unos 45.000 millones de dólares estadounidenses), según sus liquidadores.