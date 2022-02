Lar España deja atrás las pérdidas y gana 25,8 millones de euros en 2021

Centro comercial As Termas en Lugo.

La socimi Lar España consiguió un beneficio neto de 25,8 millones de euros en 2021. Por tanto, deja atrás las pérdidas de 54 millones de euros que registró en 2020. Ese año, sus cuentas se vieron afectadas por la reducción del 4,9% en el valor de sus activos como consecuencia de la pandemia.

Durante el pasado año, la valoración de sus 14 parques y centros comerciales ascendió a 1.424 millones de euros, un 0,5% más. "El año 2021 ha supuesto para Lar España la recuperación tanto en su nivel de actividad como en muchos de sus indicadores claves de negocio a niveles cercanos a los anteriores de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19", señala la compañía en su informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos por las rentas que cobran a sus inquilinos fueron de 79,1 millones de euros, frente a los 97 millones del año pasado. Hay que matizar que estas cifras no son comparables tras haberse desprendido de 22 supermercados y contabilizado buena parte de las renegociaciones de alquileres pactadas durante la pandemia.

En 2021, Lar España cerró 94 operaciones de alquiler por más de 27.000 metros cuadrados de superficie con un promedio de incremento de rentas del 3,9% y una ocupación superior al 96%. Actualmente, más del 70% del total de contratos de alquiler firmados con la socimi tienen vencimiento posterior a 2024.

Por otra parte, las ventas de sus inquilinos recuperaron casi todo el terreno perdido en 2020, al acumular 89,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 24,1%,

en términos "Like for Like", respecto al año anterior. También un 2,1% menos que en 2019, antes de la pandemia. Sus centros recibieron 74,43 millones de visitas a lo largo del año, con un alza del 16,24% respecto a 2020 y un descenso del 12,5% sobre las de 2019.

Reparto de dividendo

Lar España propondrá en la próxima junta de accionistas el reparto de un dividendo de 0,36 euros por acción. Ello supondrá un desembolso total de 30 millones de euros y una rentabilidad por acción del 7%.

La deuda financiera neta se mantiene en 579,2 millones de euros, equivalente al 40,7% del valor de los activos. La posición de caja, por su parte, y tras el repago del bono en febrero de 2021, se sitúa en cerca de 200 millones de euros, suficiente para cubrir todos los gastos operativos de los próximos cuatro años.

"Las prioridades del consejo y del equipo gestor de Lar España han sido preservar la fortaleza de caja, optimizar la estructura financiera corporativa, asegurar tanto la mejor gestión sanitaria y comercial como la innovación tecnológica para operadores y clientes finales, y mantener a la vez un retorno atractivo para el conjunto de nuestros accionistas", ha señalado el presidente de Lar España, José Luis del Valle, aprovechando la presentación de resultados.

