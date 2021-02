De la Hoz (zityhub): “Se ha roto el dogma de asistir siempre a la misma oficina”

Antes de que estallara la pandemia, los espacios de coworking proliferaban en las grandes capitales. La Covid-19 ha permitido que muchos otros negocios se abran a ofrecer parte de su espacio para que otros trabajen en él. La proptech zityhub presenta “El Tercer Lugar” para trabajar como una alternativa a la oficina tradicional, como una nueva categoría de flexibilidad basada en la decisión del empleado.

El Chief Operating Officer (COO) de la compañía, Pablo de la Hoz, explica en una entrevista a Invertia cómo zityhub permite elegir el lugar de trabajo entre una diversidad de opciones y localizaciones dentro de la red de espacios de trabajo flexibles, ajustándose a sus necesidades y a las de su compañía.

Con más de 100.000 m2 disponibles en Madrid, Barcelona y Málaga, la plataforma se pone como objetivo duplicar esta superficie en 2021 y multiplicar por diez al cierre de marzo los ingresos que obtuvo en el último trimestre del año pasado.

¿Qué ventajas ofrecen los espacios de zityhub frente a las tradicionales oficinas?

Somos una plataforma B2B que permite la gestión dinámica y digital de los espacios de trabajo y operamos bajo el modelo de ‘Space as a Service’ de reserva bajo demanda y pago por uso, permitiendo no solo ahorros del 30% en el coste medio por empleado, sino la tranquilidad de contratos flexibles y de corta duración.

Nos hemos asegurado de disponer de una oferta de calidad, con las mejores redes de espacios flexibles y hoteles capaces de ofrecer una experiencia memorable en entornos seguros.

zityhub es a su vez una alternativa a los largos desplazamientos al trabajo, que para el 81% de los profesionales europeos es superior a una hora, ofreciendo más tiempo de calidad a los profesionales.

Pablo de la Hoz, COO de zityhub. zitihub

¿Qué empresas han confiado en zityhub?

En la actualidad, las empresas que han confiado en zityhub se caracterizan por su diversidad ya que contamos con un portfolio de clientes en el que se encuentran desde start-ups hasta grandes compañías, pasando por pymes.

Todas ellas ponen a disposición de sus empleados los espacios de operadores líderes como Utopicus, ImpactHub, Aticco, Talent Garden, Cloudworks o First Workplaces, así como activos de cadenas hoteleras como el Hotel Only You de Atocha, del Palladium Hotel Group.

Además, en las próximas semanas tenemos previsto cerrar y anunciar la incorporación de nuevos espacios a nuestra red, un impulso que ampliará la oferta de flexibilidad que nuestros clientes pueden dar a sus empleados con el objetivo de facilitar la conciliación.

¿Qué piden profesionales y empresas para sus lugares de trabajo?

El gran cambio es la necesidad de tener alternativas. Aún con el debate abierto de si somos más o menos productivos en presencial o en remoto, lo que es evidente es que se ha roto el dogma de tener que asistir de forma continuada a la misma oficina, al mismo espacio.

Más que las exigencias sobre el puesto, las demandas se centran en disponer de esquemas híbridos. Es la vía permite una combinación de presencia física en la oficina tradicional para actividades de colaboración, trabajo en equipo y relaciones sociales (que son precisamente las que los empleados más están echando en falta), con otras opciones y alternativas de trabajo en remoto según necesidades particulares.

Sala de reuniones en Utopicus de la calle Francisco Silvela (Madrid). zityhub

Según el último informe de Capgemini Research Institute “El Futuro del Trabajo: del modelo remoto a uno híbrido”, en menos de tres años, alrededor de tres de cada diez organizaciones esperan que más del 70% de sus empleados trabaje de forma remota.

¿Han cambiado las exigencias a raíz de la crisis sanitaria?

Evidentemente, existe una mayor preocupación por la seguridad, limpieza y desinfección de los espacios, y probablemente nos fijamos en elementos que antes pasaban más desapercibidos.

Desde un punto de vista de empresas, estamos viendo la proliferación del modelo ‘Hub&Spoke’ donde las empresas centralizan determinadas operaciones, procesos y funciones en sus sedes al mismo tiempo que dan libertad a sus empleados para trabajar desde una red de espacios flexibles, estratégicamente localizados cerca de su casa o sus clientes, ofreciendo así una alternativa saludable y sostenible al teletrabajo.

Se trata no solo de flexibilizar el modelo de trabajo, e inclusive la arquitectura de sus propias instalaciones, sino también un intento por combatir el aislamiento social y falta de interacción con los compañeros. Es lo que han experimentado un 32% de los trabajadores durante el teletrabajo, por lo que hay que evitar a su vez que se pierda la identidad y valores corporativos de las distintas empresas.

Hotel Only You Atocha. zitihub

¿Cómo garantizan la seguridad de los mismos para evitar contagios?

La pandemia ha introducido nuevos aspectos a tener en cuenta, pero nuestros socios se han encargado de liderar con el ejemplo. En este sentido, la red está formada por espacios seguros, certificados y que ofrecen una completa trazabilidad.

¿Cuál es el perfil tipo de sus clientes?

El elemento común de las empresas, independientemente del tamaño o industria, es el foco y determinación por cuidar y desarrollar su talento interno, siendo nuestra oferta un valor adicional a su propuesta de experiencia de empleado. Por lo general, se trata de corporaciones con una fuerza laboral geográficamente distribuida que buscan la capilaridad y consistencia de la red con un nivel de atención premium.

¿De cuántos metros cuadrados disponen en la actualidad? ¿Cuánto aumentó su superficie ofertada en 2020?

Disponemos de más de 100.000 m2 entre Madrid, Barcelona y Málaga y esperamos doblar esa cifra a lo largo de 2021.

¿Con qué cifra de negocio cerraron 2020 y qué objetivo se han marcado en 2021?

Somos una start-up de alto crecimiento en una nueva categoría con un horizonte prometedor y esperamos cerrar el primer trimestre de este año con unos ingresos que multipliquen por diez los que logramos en el último trimestre de 2020. Por delante, muchas implementaciones, integraciones y continuo desarrollo de nuestro stock tecnológico.