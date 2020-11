Promotoras y fondos mantienen sus planes en alquiler a la espera de la regulación del Gobierno

Ya hay fecha para la regulación del alquiler en España. Lo que era un compromiso entre PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno se ha convertido en un punto más de la Ley de Vivienda que prepara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con un plazo de cuatro meses para llevarla al Congreso.

Mucho se ha escrito estos días de este tema. Desde las reticencias del ministro Ábalos y su equipo, quienes preferían esperar para ver la evolución del mercado y lograr el consenso social, a la presión ejercida por Pablo Iglesias en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para acelerar el proceso y seguir los pasos de Cataluña. A esto hay que sumar el enfado de todo el sector por las contraproducentes consecuencias que provocará.

Toca mirar hacia delante. En los próximos tres meses políticos e interesados debatirán y de ahí saldrá la futura Ley de Vivienda que regulará los precios del alquiler en España. Mientras esto ocurre, los fondos de inversión y promotoras mantiene invertidos cientos de millones de euros en la construcción de viviendas para alquiler (conocido como 'build to rent'). ¿Cómo afecta a este sector el anuncio? De momento, siguen adelante a la expectativa de lo que publique en su momento el Boletín Oficial del Estado (BOE), que al final es lo que vale.

Desde uno de los mayores fondos que gestiona viviendas en alquiler en España indican a Invertia que ven una “oportunidad histórica” para que la nueva Ley Estatal de la Vivienda promueva la coordinación de todas las administraciones (estatal, autonómicas y municipales) que garantice una generación rápida y sostenida de nuevo suelo protegido asequible.

Estas mismas fuentes aseguran que “tenemos la esperanza y la confianza de que al final el Gobierno va a actuar de forma responsable, manteniendo la seguridad jurídica necesaria para que el ahorro acuda a financiar las viviendas asequibles de nueva creación que están demandando para poder desarrollar su plan de vida millones de jóvenes y familias de rentas más bajas en España”.

Las grandes promotoras

Las grandes promotoras han mostrado en los últimos años un gran esfuerzo inversor por desarrollar viviendas en alquiler. De esta manera, combinarán el negocio ‘build to rent’ (BTR) con la venta tradicional.

Esta tendencia parece haber llegado para quedarse y la regulación de los precios anunciada por el Gobierno no cambia (mientras no se aprueba la Ley de la Vivienda) sus planes.

Pryconsa, que ha anunciado recientemente la creación de una unidad de negocio dedicada expresamente a ‘build to rent’, explica a Invertia que “hasta que el Gobierno no dicte las posibles medidas mantenemos nuestra estrategia”.

La noticia de la regulación del alquiler también pilló a Neinor Homes en plena ejecución de su línea de negocio Neinor Rental, reforzado con la compra del 75% de Renta Garantizada. Una vez estabilizado el proyecto, la promotora vasca estima que esta plataforma de actividad pueda contribuir a la cuenta de resultados con un ebitda recurrente de entre 15 y 16 millones de euros.

Imagen de una de las promociones que ha vendido Metrovacesa a AEW para su posterior alquiler. Metrovacesa

Por su parte, Metrovacesa confía en que se mantenga “el interés de inversores institucionales, que es una tendencia que ha venido para quedarse, porque hay necesidad de crear oferta de vivienda de alquiler con criterios de gestión profesionales en el mercado español”. En todo caso, indica que “lo deseable es un marco regulatorio lo más estable posible, y que sirva para atraer capital a este mercado”.

Aedas Homes también confirma a este medio que “en principio, la intención del Gobierno de regular los alquileres en los próximos meses no afecta a nuestros planes en materia de ‘build to rent’”. No obstante, reconoce que “todos debemos ser cautos y esperar a que esta regulación se confirme -si es que finalmente se confirma- y en qué términos”.

La promotora comandada por David Martínez indica que en su opinión “la mejor regulación de todo mercado es la ley de la oferta y de la demanda y el BTR ayuda, precisamente, a equilibrar esa oferta (escasa) y demanda (sólida) en estos momentos, por lo que ayudará a que el mercado ajuste los precios de las rentas de los alquileres por sí mismo”.

Tal es su apuesta por este modelo de negocio que durante los próximos 12 meses activará proyectos BTR por más de mil viviendas, siempre con el objetivo de su venta llave en mano antes de su explotación. “Es un negocio estratégico en todo su alcance”, concluye la promotora.