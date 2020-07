Colonial pierde 26 millones en el primer semestre por la depreciación de sus activos

El Grupo Colonial ha cerrado el primer semestre del ejercicio 2020 con un resultado neto recurrente de 83 millones de euros, lo que supone un incremento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el valor de los activos ha mostrado una depreciación del 0,3% hasta 12.164 millones de euros y como consecuencia, a afectos contables, ha registrado unas pérdidas de 26 millones de euros.

El consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, ha explicado que en su negocio expertos independientes tienen que tasar el valor de los activos para cada meses y esa diferencia (positiva o negativa) ser considerada beneficio o pérdida adicional.

“En nuestros activos decimos que ha habido estabilidad, pero esta pequeña caída del 0,3% supone un deterioro del valor en 100 millones de euros ‘de papel’ que son los que hacen que el beneficio recurrente de 83 millones acabe siendo una pérdida contable de 26 millones de euros”, ha señalado.

El consejero delegado de la Inmobiliaria Colonial, Pere Viñolas, en una imagen de archivo. Óscar J.Barroso / Europa Press

El presidente de Colonial, Juan José Brugera, ha afirmado que “nuestra apuesta por el CBD (Center Business District, por sus siglas en inglés) y una exposición del 60% de nuestros activos en París nos permite beneficiarnos de una mayor resiliencia y menor volatilidad”.

En lo que se refiere al negocio, Colonial ha finalizado los primeros seis meses del año con unos ingresos por rentas de 177 millones de euros, es decir, un incremento del 2% comparado con el mismo periodo del año anterior. Además, la desocupación total del Grupo Colonial a cierre del primer semestre del ejercicio 2020 se sitúa en niveles del 4%.

Pere Viñolas ha afirmado que ha sido un semestre de “incrementar la robustez financiera de Colonial” después de emitir 500 millones de euros de deuda, aumentar la liquidez con otro préstamos sindicado sostenible por valor de 200 millones y mantener su política de desinversiones (como la venta de una cartera logística de 414.000 m2 a Prologis).

Además, tal y como ha destacado en la presentación de resultados, el portfolio de Oficinas ha aumentado un 7% interanual (+3% en términos like for like) “impulsado por el incremento de los ingresos en la cartera de Madrid (+31%) y Barcelona (+11%)”. En el caso de París, los ingresos han caído un 5% debido principalmente a menores ingresos por la rotación de superficies en rehabilitación en los dos activos: 103 Grenelle y Washington Plaza.

Impacto del Covid-19

El confinamiento y el teletrabajo plantearon dudas sobre el futuro del negocio de las oficinas. Colonial estimó en un primer momento que el coronavirus tendría un impacto en la cuenta de resultados global de entre un mínimo del 2% y un máximo del 6%.

Tras finalizar el proceso de revisiones con sus arrendatarios, Pere Viñolas ha afirmado que el efecto del Covid-19 en España no será superior al 2% en la facturación anual de la socimi. “Es la consecuencia de aliviar la situación de aquellos clientes que por estar en los sectores más afectados pensamos que había que tenía que haber este tipo de aproximación a su situación contractual y hoy se confirman estos parámetros”, ha apuntado el consejero delegado.

Moderación en el precio

Donde no parece que ha tenido mucho efecto el Covid-19 ha sido en las rentas de sus activos. Los precios de alquiler firmados en este segundo trimestre se sitúan en línea con los niveles pre-Covid-19 mostrando, según la socimi, “la resiliencia de la cartera hasta la fecha”. Para los contratos renovados en el segundo trimestre, el “release spread” (precio de alquiler firmado vs. renta anterior) ha sido del +32%.

Asimismo, el crecimiento de los precios firmados respecto de las rentas de mercado a diciembre 2019 se ha mantenido elevado en este segundo trimestre alcanzando un +11% para todos los contratos firmados. En Barcelona las rentas firmadas han sido un +9% superiores a las rentas de mercado al cierre de 2019 y en Madrid, el incremento ha sido del +13%. En la cartera de París, el incremento respecto de la renta de mercado ha sido del +12%.

No obstante, el consejero delegado de Inmobiliaria Colonial ha reconocido que “sin tener estimaciones, esperamos una moderación del mercado”. “Hasta ahora hemos tenido un comportamiento óptimo, la realidad es que hemos firmado contratos con primas en el primer semestre sobre los valores histórico o de diciembre, pero mirando hacia adelante no esperamos que se mantenga una tendencia de este nivel”, ha concluido Pere Viñolas.