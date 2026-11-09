Google invierte más de 15.000 millones en la construcción de un centro de datos en el estado de Wyoming (EEUU)

En Estados Unidos hay un debate creciente sobre centros de datos y su consumo eléctrico; recientes movimientos políticos y regulaciones estatales y federales están condicionando requisitos de consumo renovable y la oposición local al desarrollo.

¿Qué contexto político y regulatorio estadounidense influye en la expansión de centros de datos como el de Google en Wyoming?

Google empleará refrigeración por aire para reducir la demanda hídrica y ha anunciado iniciativas de reposición hídrica para minimizar la presión sobre los recursos locales.

¿Cómo aborda Google las preocupaciones sobre el consumo de agua en Wyoming con este centro de datos?

Ya anunciado, el proyecto generará cientos de millones de dólares en impuestos sobre la propiedad para el condado de Laramie y el Distrito Escolar 1; además incluye un plan de inversión comunitaria en educación, formación laboral y desarrollo económico.

¿Qué consecuencias fiscales y económicas ha generado ya el anuncio de Google para el condado de Laramie?

AEP gestionará el suministro eléctrico y apoyará la operación con una planta de pilas de combustible de 702 megavatios que incluye captura y almacenamiento de carbono, la mayor planificada hasta la fecha.

¿Qué papel tendrá American Electric Power (AEP) en el suministro eléctrico del centro de datos de Google?

Google busca ampliar su capacidad de infraestructura para atender el crecimiento de sus servicios digitales y situarse en una región con espacio y permisos disponibles; la compañía también promete pagar el 100% de la energía consumida y cubrir necesidades de infraestructura.

¿Por qué ha decidido Google invertir 17.000 millones de dólares en la construcción de un centro de datos en Wyoming?

El proyecto utilizará refrigeración por aire para reducir el consumo hídrico y generará cientos de millones de dólares en impuestos destinados a educación y desarrollo local.

La compañía garantiza que pagará el 100% de la energía consumida y AEP gestionará el suministro mediante una planta de pilas de combustible con captura de carbono de 702 MW.

Google invertirá 17.000 millones de dólares (15.150 millones de euros) en la construcción de su primer centro de datos en el estado de Wyoming, EE. UU.

Google, filial de Alphabet, ha anunciado una inversión de 17.000 millones de dólares (15.150 millones de euros) para la construcción de un centro de datos en el estado de Wyoming en Estados Unidos.

Sería la primera instalación de este tipo en la región.

El gigante tecnológico ha asegurado que pagará el 100% de la energía que consuma y que cubrirá las necesidades de infraestructura derivadas directamente de su crecimiento en la zona.

American Electric Power (AEP) será la encargada de gestionar el suministro eléctrico que se apoyará en una planta de pilas de combustible de 702 megavatios (MW) con captura y almacenamiento de carbono y que califican con la mayor planificada hasta la fecha.

Google prevé que el proyecto genere cientos de millones de dólares en impuestos sobre la propiedad para el condado de Laramie y el Distrito Escolar 1.

A ello sumará un plan de inversión comunitaria centrado en educación primaria y secundaria, formación laboral y desarrollo económico.

En materia de agua, el centro contará con refrigeración por aire para minimizar la presión sobre los recursos hídricos locales, además de iniciativas de reposición hídrica.

"Los centros de datos impulsan la tecnología de la que depende Estados Unidos: desde la banca en línea hasta los mapas digitales y la navegación, pasando por los hospitales y los sistemas de emergencia 911".

"Basándonos en los 20 años de experiencia de Google en el desarrollo de centros de datos, nos comprometemos a estar presentes hoy y en el futuro para los residentes de Wyoming", reza el comunicado de la compañía