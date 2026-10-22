El TJUE avala el tope ibérico al gas aprobado por España y Portugal durante la crisis energética de 2022

Quedaban exentos quienes hubieran firmado contratos a precio fijo antes del 26 de abril de 2022 y cumplieran requisitos; la exención excluía a compradores que solo tenían coberturas financieras a través de terceros, según la Comisión.

Cómo funcionaba exactamente la exención que impide a algunas compañías pagar la contribución que financiaba el tope al gas?

Ya confirmado el rechazo de los recursos, las empresas no recuperarán las exenciones reclamadas y el mecanismo queda blindado legalmente; en el futuro, la decisión dificulta que compradores con coberturas financieras obtengan exenciones similares sin pruebas que demuestren trato discriminatorio.

Qué consecuencias ya ha tenido y qué podría implicar para las empresas la confirmación del TJUE sobre el tope ibérico al gas?

Las cinco empresas sostenían que sus contratos financieros y acuerdos con proveedores debían permitirles la misma exención de la contribución que los compradores con contratos a precio fijo, y denunciaron un trato desigual por no haber sido incluidas.

El TJUE consideró que las empresas recurrentes no probaron que la Comisión conociera sus circunstancias cuando autorizó la medida y que no era obligatorio investigar de oficio esos contratos; en consecuencia, confirmó que la autorización comunitaria era ajustada al Derecho europeo.

¿Por qué el Tribunal de Justicia de la UE ha avalado el tope ibérico al gas aprobado por España y Portugal en 2022?

El TJUE concluye que la Comisión Europea no cometió infracción alguna ni estaba obligada a investigar circunstancias particulares no demostradas antes de aprobar el sistema para abaratar la electricidad.

El fallo rechaza el recurso presentado por cinco empresas españolas que denunciaban un trato discriminatorio en la financiación del mecanismo y las exenciones concedidas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado de forma definitiva la autorización de Bruselas al tope ibérico al gas aplicado por España y Portugal durante la crisis energética de 2022.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves el mecanismo que España y Portugal pusieron en marcha durante la crisis energética de 2022 para limitar el impacto del precio del gas en la electricidad.

Ha rechazado el recurso de cinco empresas españolas que cuestionaban las condiciones de financiación de la medida por considerar que favorecían a determinados compradores de energía frente a otros.

En su sentencia, el Alto Tribunal europeo confirma el fallo del Tribunal General de marzo de 2025 y mantiene así la decisión de la Comisión Europea de autorizar el conocido como tope ibérico al gas.

Ha desestimado las alegaciones de las compañías sobre un supuesto trato discriminatorio en las exenciones previstas para determinados consumidores de electricidad.

La medida, autorizada por Bruselas en junio de 2022 en plena crisis energética, buscaba abaratar la electricidad en España y Portugal mediante compensaciones a las centrales que utilizaban combustibles fósiles, principalmente gas.

Y eran financiadas en parte con una contribución de determinados compradores de electricidad, de la que quedaban exentos quienes hubieran firmado contratos a precio fijo antes del 26 de abril de 2022 y cumplieran los requisitos establecidos.

Esta excepción llevó a cinco empresas españolas --PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España-- a recurrir la autorización de la Comisión Europea, al considerar que sus propios contratos para protegerse de las subidas del precio de la electricidad también debían permitirles quedar exentas de ese pago.

En concreto, las compañías adquirían electricidad a través de proveedores y habían suscrito contratos financieros con otras empresas para compensar las diferencias entre el precio de mercado y el pactado, una fórmula con la que buscaban mantener estables sus costes energéticos.

Sin embargo, a diferencia de los compradores del mercado mayorista que podían acogerse a la exención, estas empresas no quedaban incluidas entre los beneficiarios, por lo que denunciaron una diferencia de trato injustificada y cuestionaron que Bruselas hubiera autorizado el sistema sin examinar su situación.

Tras perder su primera demanda ante el Tribunal General, las compañías elevaron el asunto al TJUE, que ha rechazado ahora sus argumentos al considerar que no demostraron que la Comisión conociera sus circunstancias particulares cuando aprobó la medida ni que estuviera obligada a estudiar una posible ampliación de las exenciones.

En este sentido, el Tribunal señala que no puede exigirse al Ejecutivo comunitario que investigue por iniciativa propia la situación de estos compradores cuando no se habían aportado pruebas suficientes que justificaran ese examen y Bruselas había concluido que las exenciones previstas no constituían una ayuda de Estado.

Asimismo, descarta que existiera una discriminación contraria al Derecho europeo, al considerar que las alegaciones de las empresas se apoyaban en la idea de que la Comisión debía haber tenido en cuenta su situación y de que el mecanismo estaba destinado a reducir los precios tanto en el mercado mayorista como en el minorista, dos premisas que el Tribunal rechaza.

El TJUE también respalda la decisión de no admitir nuevas pruebas presentadas por las compañías después de la autorización del sistema, al recordar que la legalidad de una decisión europea debe examinarse a partir de los hechos y las normas existentes en el momento en que fue adoptada.

Por último, desestima las objeciones relativas al acceso a documentos del procedimiento administrativo y las supuestas vulneraciones de las normas europeas del mercado eléctrico, con lo que confirma definitivamente el rechazo del recurso de las cinco empresas y mantiene la autorización concedida por Bruselas al tope ibérico al gas.