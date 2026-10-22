La red eléctrica no avanza al ritmo de la IA y bloquea 2.500 GW de energía en el mundo, según McKinsey

Ya ocurrido: proyectos de generación quedan parados por falta de interconexión; posible: la IA puede acelerar el descubrimiento de materiales y optimizar redes, lo que facilitaría el despliegue de baterías, catalizadores e infraestructuras de descarbonización.

¿Cómo afecta esta limitación de red a la transición energética y al desarrollo de tecnologías limpias?

El informe plantea combinar inversión acelerada en tecnologías energéticas, rediseño operativo en empresas para absorber autonomía de sistemas y mejorar gobernanza y ciberseguridad, además de financiar infraestructura de red y acelerar cadenas de suministro.

¿Qué soluciones propone McKinsey para resolver las barreras de la red eléctrica frente a la IA?

El informe de McKinsey explica que el rápido despliegue de modelos y la expansión de centros de datos orientados a IA aumentan el consumo, proyectando que la potencia dedicada a IA se triplique y que la demanda de centros de datos en EEUU suba del 3% en 2022 al 14% en 2030.

¿Cómo ha llegado la demanda energética de la IA a triplicar la potencia dedicada hasta superar 90 GW?

Ya ocurrido: la limitación de acceso a suministro eléctrico retrasa la puesta en marcha de capacidad de centros de datos; posible: puede obligar a hiperescaladores a desplazar inversión a regiones con mejor acceso o a construir infraestructuras energéticas privadas.

¿Qué consecuencias tiene para los centros de datos que la red no avance al ritmo de la IA?

McKinsey identifica cuellos de botella en la infraestructura de transporte eléctrico (líneas de alta tensión, subestaciones y transformadores) y plazos de entrega de transformadores superiores a dos años, que impiden conectar proyectos de generación y mantienen 2.500 GW en colas de espera técnica.

¿Por qué dice McKinsey que la red eléctrica bloquea 2.500 GW de energía en el mundo?

Para hacer frente a estas limitaciones, la inversión en tecnologías energéticas y de sostenibilidad alcanzó los 200.000 millones de dólares y se prevé que crezca un 30% adicional en 2026.

Los cuellos de botella en la cadena de suministro extienden los plazos de entrega de transformadores clave a más de dos años, retrasando la conexión de nuevas instalaciones.

El rápido crecimiento de la inteligencia artificial triplicará la potencia dedicada en centros de datos, los cuales pasarán de representar el 3% de la demanda eléctrica en EEUU en 2022 al 14% en 2030.

La falta de capacidad e infraestructura en la red eléctrica mantiene bloqueados 2.500 GW de energía en todo el mundo, según el informe 'Technology Trends Outlook 2026' de McKinsey.

Los problemas de la inteligencia artificial no van a ser éticos, sino muy físicos, porque chocan directamente con los límites de la infraestructura física de transmisión eléctrica.

Así lo refleja el nuevo informe de McKinsey & Company, Technology Trends Outlook 2026 (“Tendencias Tecnológicas en 2026”), que concluye que la disponibilidad de energía y el tiempo de acceso a la red representan la principal limitación en el desarrollo tecnológico global.

La falta de capacidad en la red mantiene bloqueados 2.500 GW de energía a nivel global, en un contexto en el que la inversión en tecnologías energéticas ha alcanzado los 200.000 millones de dólares para abastecer la infraestructura informática masiva impulsada por la IA.

Este impacto en el ámbito energético forma parte del análisis global que realiza el informe, que identifica 14 tendencias tecnológicas clave para el futuro empresarial y económico.

Están estructuradas en tres áreas: revolución de la IA (software agéntico, IA agéntica, IA científica e infraestructura de modelos), fronteras de cómputo y conectividad (semiconductores específicos, ciberseguridad, conectividad avanzada, realidad inmersiva y tecnologías cuánticas) e ingeniería de vanguardia (robótica, movilidad, tecnologías espaciales, ciencias de la vida y energía y sostenibilidad).

La red no logra avanzar

La rápida expansión de la inteligencia artificial está reconfigurando el mapa del consumo energético mundial.

Según el informe de McKinsey, se proyecta que el conjunto de los centros de datos pase de representar el 3% de la demanda eléctrica en EEUU en 2022 al 14% para 2030, impulsado por una potencia dedicada a la IA que se triplicará hasta superar los 90 GW.

El análisis expone que la principal dificultad técnica radica en la diferencia de tiempos de ejecución entre la construcción de centros de datos y el despliegue de las infraestructuras de transporte eléctrico, como líneas de alta tensión, subestaciones y transformadores.

Las tensiones en las cadenas de suministro extienden los plazos de entrega de los transformadores eléctricos por encima de los dos años en varios mercados.

Como consecuencia, más de 2.500 GW en proyectos de generación de energía permanecen estancados a nivel mundial en colas de espera técnicas, aguardando los permisos e infraestructuras de interconexión necesarios para poder verter su electricidad a las redes locales.

En este contexto, el acceso a un suministro eléctrico continuo constituye un factor diferencial para los operadores e hiperescaladores de la industria tecnológica.

Benjamim Vieira, socio senior de McKinsey & Company, dice que "el mayor desafío para las organizaciones no radica únicamente en el acceso a la tecnología más avanzada, sino en su capacidad para absorber la autonomía de los nuevos sistemas".

"Ya sea adaptando los ciclos de desarrollo de software o protegiendo la infraestructura frente a ciberataques automatizados, el éxito dependerá de cómo las empresas rediseñen sus procesos operativos, aseguren la supervisión humana y resuelvan las barreras físicas y de gobernanza.”

Para abordar las restricciones de suministro, el conjunto de las tecnologías energéticas y de sostenibilidad registró cerca de 200.000 millones de dólares en inversión durante 2025, estimándose que la financiación aumentará un 30% para 2026.

Paralelamente, la estructura de la demanda laboral muestra una evolución hacia la fase comercial; más del 50% de las ofertas de empleo en el sector corresponden a roles de operaciones, ventas y gestión.

Nuevos recursos para la transición

Más allá del consumo eléctrico de los centros de datos, la inteligencia artificial actúa como un catalizador en el desarrollo de soluciones para la sostenibilidad industrial.

El informe destaca cómo los modelos fundacionales y las arquitecturas basadas en transformers se están aplicando a la ciencia de materiales para acelerar la búsqueda de nuevos materiales y sustancias estables y comercialmente viables en ámbitos como el almacenamiento en baterías, catalizadores industriales e infraestructuras de descarbonización.

Al permitir explorar espacios de diseño masivos que tradicionalmente requerían años de experimentación en laboratorio, estas herramientas están revolucionando la investigación, con instituciones y empresas combinando ya modelos generativos con laboratorios automatizados y robótica para acelerar la validación de materiales avanzados.

El avance no solo ha atraído un fuerte respaldo financiero con rondas de inversión de hasta 300 millones de dólares en firmas de IA científica, sino que resulta clave para optimizar la eficiencia de la red energética y acortar los plazos de desarrollo de las tecnologías limpias de nueva generación.

En definitiva, el informe confirma que la viabilidad de la nueva ola de innovación tecnológica trasciende el ámbito del desarrollo de software para convertirse en un reto de capacidad industrial y de red.

El ritmo de despliegue de las tecnologías vendrá determinado por la resolución de las barreras en la cadena de suministro eléctrico y la implantación de marcos de ciberseguridad capaces de operar en tiempo real.