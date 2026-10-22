La plataforma de AI Cloud IREN nombra a Ángel Corcóstegui presidente del consejo de administración de IREN Europa

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LO ESENCIAL Las claves La plataforma de AI Cloud IREN nombra a Ángel Corcóstegui presidente del consejo de administración de su filial IREN Europa. Roberto Purcaro se incorpora como director ejecutivo para Europa al nuevo consejo de administración de la compañía. IREN desembarcó en Europa tras comprar en junio de 2026 la firma española Nostrum Group, liderada por Gabriel Nebreda. La tecnológica prevé iniciar entre finales de este año y principios de 2027 la construcción de un centro de datos de 300 MW en Badajoz. Preguntas ¿Quién es Ángel Corcóstegui, el nuevo presidente del consejo de IREN Europa? Ángel Corcóstegui es exvicepresidente primero y exconsejero delegado de Banco Santander y cofundador de Magnum Capital; tiene experiencia en infraestructuras y energía, incluida la presidencia de Eptisa y roles en operadores eólicos como Iberwind. ¿Qué papel tendrá Roberto Purcaro en IREN Europa y qué experiencia aporta? Roberto Purcaro será director ejecutivo para Europa y miembro del consejo; aporta más de veinticinco años en infraestructuras, transición energética e infraestructura digital y dirigió operaciones de gran envergadura en Macquarie Capital. ¿Qué implica para Badajoz que IREN construya un centro de datos de 300 MW y qué permisos tiene ya la empresa? IREN comenzará a construir un centro de datos de 300 MW en Badajoz entre finales de este año y principios de 2027; ya obtuvo la licencia 'cota cero' para acondicionar la finca, pero no la licencia de construcción del complejo. ¿Qué es IREN Europa y por qué IREN compró Nostrum Group en 2026? IREN Europa es la sociedad holding de las operaciones europeas de IREN creada tras la entrada en Europa mediante la adquisición de Nostrum Group en junio de 2026; la compra incorporó un equipo de más de sesenta profesionales y la presencia promotora de centros de datos en España.

La plataforma de AI Cloud IREN ha nombrado a Ángel Corcóstegui presidente del recién constituido consejo de administración de IREN Europa, la sociedad holding de sus operaciones europeas.

Roberto Purcaro ha sido nombrado director ejecutivo para Europa y se incorpora al nuevo consejo.

IREN entró en Europa en junio de 2026 con la adquisición de Nostrum Group, promotor de centros de datos con sede en España, y de su equipo de más de 60 profesionales, liderado por Gabriel Nebreda como consejero delegado de IREN Spain.

Ángel Corcóstegui fue vicepresidente primero y consejero delegado de Banco Santander, donde dirigió la integración de Banco Santander y Banco Central Hispano.

Es cofundador de Magnum Capital, firma de capital privado centrada en España y Portugal.

Su experiencia en infraestructuras y energía incluye la presidencia del grupo de ingeniería Eptisa, el control por parte de Magnum Capital del operador eólico portugués Iberwind entre 2008 y 2015 y, en la actualidad, su cargo de consejero independiente de Moeve.

Roberto Purcaro aporta más de 25 años de experiencia internacional en infraestructuras, transición energética e infraestructura digital.

Más recientemente, como responsable global de Complex Opportunities y responsable de Italia en Macquarie Capital, dirigió la estructuración de operaciones de gran envergadura con multinacionales, instituciones soberanas e inversores globales.

"España reúne unas condiciones excepcionales para convertirse en un hub europeo de infraestructura digital para la IA, gracias a su excelente conectividad y a una energía renovable abundante y competitiva", ha afirmado Corcóstegui.

"Es un honor presidir IREN Europe y espero contribuir a la ejecución de nuestros planes de crecimiento".

Badajoz, punto neurálgico

"Badajoz es el comienzo de IREN Europa", ha señalado por su parte Purcaro.

"IREN desarrolla sus propios emplazamientos y los opera directamente, y así es como trabajaremos en Europa. A partir de ahora, nuestro foco está en el campus y en los clientes que lo utilizarán".

"Para los clientes en Europa, la IA soberana empieza con dos preguntas: dónde residen sus datos y quién gestiona la infraestructura", declaró a su vez Daniel Roberts, cofundador y co-consejero delegado de IREN.

"Para eso existe IREN Europe: emplazamientos propios, gestionados por nuestro propio equipo y con un consejo que rinde cuentas en Europa. Ángel y Roberto han dedicado sus carreras a construir y financiar infraestruc-turas a nivel global y en la península ibérica, y Badajoz es el primer proyecto en Europa".

La empresa tecnológica Iren empezará a construir un centro de datos de 300 megavatios (MW) de potencia en Badajoz entre finales de este año y principios de 2027, tras haber obtenido la licencia 'cota cero', el permiso que le autoriza a allanar el terreno y preparar los cimientos antes de levantar los edificios.

Según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la situación, la compañía ha obtenido la licencia para las obras de acondicionamiento de la finca de su propiedad, aunque aún no cuenta con la de construcción del complejo, que será el primer proyecto de la firma en Europa.