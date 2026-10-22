Exolum se defiende: los precios son transparentes y la actuación ha sido ajustada a normativa, tras el expediente de CNMC

A corto plazo, la apertura de expediente no cambia el suministro, pero la investigación puede crear incertidumbre contractual; a medio plazo, una sanción o medidas correctoras podrían obligar a Exolum a revisar tarifas y condiciones de acceso, lo que modificaría costes y competencia en transporte y almacenamiento.

¿Cómo afecta la investigación de la CNMC sobre Exolum a los clientes y operadores que usan sus infraestructuras?

Lo ya ocurrido: la CNMC ha iniciado formalmente la investigación y se ha iniciado un periodo de instrucción que puede durar hasta veinticuatro meses. Lo que podría ocurrir: si la CNMC confirma infracciones, Exolum podría recibir sanciones económicas y medidas correctoras; si no se prueban, se archivaría el expediente.

¿Qué consecuencias ya han ocurrido por la apertura del expediente y qué puede ocurrir ahora?

Exolum afirma que los precios pactados con clientes son "razonables y transparentes", que su actuación se ajusta al marco regulatorio y que la variación de precios de sus servicios ha sido inferior a la inflación en los últimos veinticinco años. La empresa dice que colaborará y ejercerá su derecho de defensa.

¿Qué ha dicho Exolum sobre las acusaciones de la CNMC y cómo se defiende la compañía?

La CNMC ha incoado el expediente porque investiga tres posibles conductas: aplicar precios excesivos en sus tarifas y negar el acceso a sus instalaciones de transporte y almacenamiento a un competidor en el puerto de Tarragona. La investigación busca determinar si esas prácticas vulneran la Ley de Defensa de la Competencia.

¿Por qué la CNMC ha abierto un expediente sancionador a Exolum por presunto abuso de posición dominante?

La compañía colaborará plenamente con la CNMC durante el procedimiento, el cual tiene un plazo máximo de resolución de 24 meses sin que la apertura prejuzgue el resultado.

Exolum defiende que sus precios son transparentes y razonables, señalando que la variación de sus tarifas ha sido inferior a la inflación durante los últimos 25 años.

El regulador investiga la aplicación de precios excesivos en sus tarifas y la negativa de acceso a sus instalaciones a un competidor en el puerto de Tarragona.

La CNMC ha abierto un expediente sancionador a Exolum por tres posibles abusos de posición dominante en el transporte y almacenamiento de hidrocarburos y biocombustibles.

Exolum se ha defendido tras la notificación de la apertura de un expediente sancionador por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por tres posibles abusos de posición dominante.

Asegura que los precios pactados con sus clientes son "razonables y transparentes", y que su actuación se ajusta plenamente a la normativa de competencia y al marco regulatorio aplicable.

Fuentes de la compañía, que recordaron que una apertura de procedimiento no prejuzga su resultado final ni implica la existencia de infracción alguna, indicaron a Europa Press.

Y, como muestra de ello, la variación de precios de sus principales servicios ha sido inferior a la inflación cada año durante los últimos 25 años, manteniéndose invariable incluso durante la reciente crisis energética.

De esta manera, el operador de logística de hidrocarburos líquidos señaló que se encuentra analizando el contenido del expediente junto con sus asesores jurídicos.

Y ha reiterado que colaborará plenamente con la CNMC durante la tramitación del mismo, ejerciendo "con todas las garantías" sus derechos de defensa en el marco del procedimiento.

Asimismo, Exolum reafirmó su "firme compromiso con la legalidad, la libre competencia y las mejores prácticas de mercado", al tiempo que precisó que, al tratarse de un procedimiento en curso, no realizará comentarios adicionales sobre el fondo del asunto.

Abuso de posición dominante

Este miércoles, la CNMC informó de la apertura de una investigación a Exolum Corporation por tres posibles abusos de posición dominante.

En concreto, el regulador ha iniciado este expediente sancionador por posibles prácticas anticompetitivas del principal operador de logística de hidrocarburos líquidos en España en los mercados de prestación de servicios logísticos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos, biocombustibles y otros productos químicos.

En un comunicado, el organismo presidido por Juan José Ganuza indicó que analiza tres presuntos abusos de posición dominante relacionados con aplicar precios excesivos sobre sus tarifas

Y negar el acceso a sus instalaciones de transporte y almacenamiento a un tercer operador competidor en el puerto de Tarragona. Dichas prácticas constituirían conductas contrarias a la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC).

No obstante, el regulador indicó que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y que ahora se abre un periodo máximo de 24 meses para su resolución.