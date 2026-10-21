La energía solar ahorra más de 17.000 millones de euros en España en el último año y medio, según UNEF

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LO ESENCIAL Las claves La energía solar fotovoltaica ahorró 17.021 millones de euros a los consumidores españoles entre enero de 2025 y junio de 2026, según datos de UNEF. El precio medio de la electricidad se redujo un 46% gracias a la fotovoltaica, situándose en 60,2 euros/MWh en lugar de los 112 euros/MWh que habría alcanzado sin ella. Por cada euro invertido en energía fotovoltaica en España, la sociedad obtiene un ahorro estimado de ocho euros en la factura de la luz. Del ahorro total, 14.230 millones corresponden a plantas solares en suelo y 2.791 millones a la contribución del autoconsumo en hogares y empresas. Preguntas ¿Por qué dice UNEF que la fotovoltaica ha ahorrado 17.021 millones de euros a los consumidores españoles en los últimos 18 meses? UNEF calcula la diferencia entre el precio real del mercado diario y el precio hipotético sin fotovoltaica, estimando un ahorro total de 17.021 millones entre enero de 2025 y junio de 2026. El estudio suma 10.863 millones correspondientes a 2025 y 6.158 millones al primer semestre de 2026. ¿Cómo reparte UNEF ese ahorro entre autoconsumo y plantas en suelo? UNEF atribuye 2.791 millones al autoconsumo de viviendas y empresas y 14.230 millones a la generación de plantas fotovoltaicas en suelo durante los 18 meses analizados. El informe distingue el efecto directo del autoconsumo y el efecto agregado de las plantas conectadas a red. ¿Qué impacto tuvo la fotovoltaica en el precio medio del mercado diario según el estudio? Según UNEF, el precio medio del mercado diario fue 60,2 euros/MWh en el periodo, frente a 112 euros/MWh sin fotovoltaica, lo que representa una reducción del 46 por ciento. La asociación añade que, sin fotovoltaica, la electricidad habría sido 86 por ciento más cara para los consumidores. ¿Qué relación inversión-ahorro atribuye UNEF a la fotovoltaica en España? UNEF afirma que cada euro invertido en fotovoltaica genera un ahorro de ocho euros en el precio de la electricidad, tomando como base la relación entre la inversión en capacidad fotovoltaica y el ahorro estimado en el mercado eléctrico. ¿Por qué UNEF considera que el autoconsumo es clave para la competitividad y la reindustrialización de España? UNEF argumenta que el autoconsumo reduce costes energéticos y dependencia de combustibles importados, otorgando autonomía a empresas y creando condiciones para atraer inversiones, desarrollar actividad industrial y generar empleo.

La energía solar fotovoltaica ha supuesto un ahorro de 17.021 millones de euros a los consumidores españoles en prácticamente los últimos 18 meses, los transcurridos entre enero de 2025 y junio de 2026, según publica este miércoles la UNEF.

La cifra se desglosa en 10.863 millones de euros de ahorro generado por la fotovoltaica durante 2025 y otros 6.158 millones durante el primer semestre del año actual.

Son datos de acuerdo con un nuevo estudio de la asociación sectorial, que señala que la diferencia entre el precio real de la electricidad y el que se habría registrado sin fotovoltaica se ha mantenido durante todos los meses analizados.

Durante dicho periodo, el precio medio del mercado diario fue de 60,2 euros/MWh, frente a los 112 euros/MWh que habría alcanzado sin energía solar, lo que implica una reducción del 46%.

Así, el precio de la electricidad habría sido un 86% más caro si no hubiera habido fotovoltaica, lo que beneficiaría al conjunto de los consumidores --incluidas familias, empresas y la industria--, indica la asociación.

Además, por cada euro que la sociedad española invierte en fotovoltaica, obtiene un ahorro de ocho euros en el precio de la electricidad, según la relación entre inversión y ahorro que supone contar con esta tecnología en el 'mix' eléctrico español.

Por otra parte, el informe destaca que el beneficio económico de la fotovoltaica no procede solo de las plantas solares en suelo, sino que el autoconsumo de viviendas y empresas también contribuye a reducir el coste de la electricidad para todos los consumidores en España.

En ese sentido, de los 17.021 millones de euros de ahorro estimados durante los 18 meses mencionados, 2.791 millones corresponden a la contribución del autoconsumo y los restantes 14.230 millones se atribuyen a la generación de las plantas fotovoltaicas en suelo.

"Cuando una vivienda o una empresa produce y consume su propia electricidad, reduce la cantidad de energía que necesita adquirir de la red. Esta menor demanda contribuye a contener el precio del mercado eléctrico y genera un beneficio que va más allá del ahorro particular de quienes disponen de una instalación de autoconsumo", explica la UNEF en un comunicado.

"Tenemos la enorme ventaja de contar con un recurso propio, abundante y gratuito, el sol, que nos permite producir electricidad sin depender de la importación de combustibles fósiles y reducir nuestra exposición a la volatilidad de los mercados internacionales", afirma el director general de UNEF, José Donoso.

En su opinión, la fotovoltaica es "una apuesta estratégica por la seguridad energética y la competitividad de España".

"El autoconsumo está llamado a desempeñar un papel fundamental en la reindustrialización de nuestro país".

"Permite a las empresas acceder a una electricidad más competitiva, reducir sus costes energéticos y ganar autonomía, creando mejores condiciones para atraer inversiones, desarrollar nuevas actividades industriales y generar empleo", añade.