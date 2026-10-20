Tubos Reunidos solicita la apertura de la fase de liquidación ante la falta de ofertas por su matriz

Las principales propuestas seleccionadas contemplan recortes de plantilla, mientras los comités de empresa emitirán informes sobre los posibles compradores.

A diferencia de la matriz, los activos industriales han recibido más de cinco ofertas, destacando las de la multinacional india Welspun y el empresario José Antonio Jainaga.

La solicitud se realiza de común acuerdo con la Administración Concursal en el marco de la Ley Concursal gestionada en el Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz.

Tubos Reunidos ha solicitado la apertura de la fase de liquidación de su sociedad matriz tras no recibir ofertas por sus acciones ni pactar con los acreedores.

Tubos Reunidos ha solicitado este martes, 20 de octubre, la apertura de la fase de liquidación de la sociedad matriz.

La decisión se ha tomado tras constatar que ningún oferente ha mostrado interés por adquirir sus acciones y ante la imposibilidad de alcanzar un convenio con los acreedores, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La decisión fue adoptada el lunes, 19 de octubre, por el consejo de administración de la firma con sede en Amurrio (Álava), en una nota remitida al supervisor que firma la secretaria del órgano rector, Inés Núñez de la Parte.

El paso hacia la liquidación (el procedimiento judicial para vender los activos de una empresa insolvente y pagar sus deudas) se produce "de común acuerdo con la Administración Concursal", según detalla el documento remitido al regulador bursátil.

En su escrito de información privilegiada, el fabricante siderúrgico explica que la medida se toma "a la vista de la evolución del proceso de venta (en el que ningún oferente ha mostrado interés por las acciones de TRSA)".

Así como "de la imposibilidad de alcanzar un convenio con los acreedores".

De esta forma, la cotizada activa el mecanismo previsto en el artículo 406 del texto refundido de la Ley Concursal dentro del procedimiento 296/2026 que se tramita en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz.

Las ofertas por los activos

La ausencia de pujas por los títulos de la sociedad cotizada contrasta con el interés despertado por sus activos industriales dentro del proceso gestionado por el administrador concursal, Iker Filloy, de la firma PKF Attest.

Como ha venido informando Crónica Vasca, hasta 14 inversores llegaron a interesarse y visitar las instalaciones de la compañía, lo que llevó a ampliar el plazo de presentación de propuestas del 14 de septiembre al pasado 7 de octubre.

Al cierre de dicho plazo se recibieron más de cinco ofertas por las plantas del grupo, en una puja liderada por la multinacional india Welspun y por el empresario vasco José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y Talgo.

El administrador concursal fijó el pasado viernes, 16 de octubre, para comunicar las cinco mejores propuestas seleccionadas y aplazó a mañana miércoles, 21 de octubre, la reunión con las centrales sindicales.

Las tres opciones con más posibilidades de imponerse en el proceso contemplan recortes de plantilla, si bien existen propuestas que apuestan por mantener parte de la actividad en todas las plantas del grupo.

Los comités de empresa de las factorías de Amurrio --donde tienen mayoría los sindicatos ELA y LAB-- y de Trapagaran (Bizkaia) tienen previsto enviar informes al administrador concursal para posicionarse sobre los compradores.

Pese a la crisis financiera, la actividad comercial del grupo repuntó en los meses de verano.

Entre julio y agosto de 2026, Tubos Reunidos aumentó sus pedidos un 41% respecto al mismo periodo de 2025, con la planta de Trapagaran superando las 3.000 toneladas en agosto y rozando las 2.000 toneladas en septiembre [contexto: datos de facturación y resultado neto del ejercicio 2025 y del primer semestre de 2026].