La crisis de Ormuz provocó que, por primera vez, el queroseno superase en junio en coste al del biocombustible SAF en Europa

Transport & Environment propone ampliar el mercado europeo de derechos de emisión (ETS) a todos los vuelos salientes del EEE para financiar la producción de e-SAF.

A pesar del sorpasso puntual, la alta demanda de materias primas y los cambios regulatorios mantienen volatilidades y costes elevados en los combustibles sostenibles de aviación.

El diferencial entre el queroseno convencional y el SAF cayó a un mínimo histórico de 750 dólares por tonelada debido a la tensión geopolítica y las importaciones desde Asia.

La crisis en el estrecho de Ormuz y el encarecimiento del queroseno fósil provocaron que en junio su coste superase puntualmente al del biocombustible SAF en Europa.

La crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz reduce la brecha entre el queroseno fósil y el SAF, el biocombustible alternativo. hasta haber provocado puntualmente un sorpasso histórico en Europa.

El conflicto en Oriente Próximo ha alterado la economía de los combustibles de aviación.

El encarecimiento del queroseno convencional, sometido a la tensión de los mercados petroleros y a las dificultades logísticas derivadas de la crisis del estrecho de Ormuz, ha reducido drásticamente la diferencia de precio con el combustible sostenible de aviación (SAF), hasta situarla en mínimos históricos.

Enrique García Otero, director adjunto de Desarrollo Estratégico para Europa de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), así lo afirmó durante la Jornada sobre Aviación Sostenible 2026, organizada por Transport & Environment (T&E) en Madrid.

"El queroseno llegó a superar en algún momento en coste al SAF en Europa en junio", un hito que evidencia hasta qué punto la crisis geopolítica está alterando la estructura de costes del sector aéreo.

Sin embargo, el estrechamiento de esta brecha no ha durado mucho, porque no responde únicamente al encarecimiento del combustible fósil.

El SAF está condicionado en un mercado que depende de la disponibilidad de materias primas, la competencia con otros biocombustibles y las obligaciones regulatorias y fiscales de consumo.

Crisis energética

BloombergNEF advirtió, en un análisis publicado el 16 de julio, de que el cierre del estrecho de Ormuz estaba aumentando la volatilidad de los precios del combustible sostenible de aviación.

Según el mismo análisis, el precio del combustible sostenible había aumentado un 31% desde el inicio de la guerra con Irán.

Además, se prevé que los precios continúen elevados durante los próximos meses, con una media entre 360 y 374 US$/bbl en el noroeste de Europa hasta el primer trimestre de 2027.

El encarecimiento de los productos petrolíferos está impulsando la demanda de biocombustibles, mientras que las obligaciones regulatorias europeas están aumentando la competencia por las materias primas y la capacidad productiva.

Los cambios introducidos por algunos Estados miembros al transponer la directiva europea de energías renovables RED III también han provocado ciertos cambios.

La eliminación de la doble contabilización de determinados biocombustibles avanzados ha incrementado la demanda de diésel renovable producido mediante hidrotratamiento de aceites vegetales (HVO).

Sus mejores márgenes pueden incentivar a los productores europeos a destinar más capacidad a este combustible y favorecer las importaciones de SAF desde Estados Unidos y Asia-Pacífico.

El diferencial, en mínimos

Pese a la subida del SAF, la escalada del queroseno convencional ha reducido la prima que las aerolíneas deben pagar por utilizar combustibles sostenibles.

Una información publicada el 15 de octubre por HydroNews a partir de datos de Argus Media cifra en 750 dólares por tonelada el diferencial entre el SAF producido mediante la ruta HEFA-SPK y el queroseno convencional en el noroeste de Europa.

Qué es el SAF Sustainable Aviation Fuel o combustible sostenible de aviación es un tipo de combustible alternativo de origen renovable o basado en residuos diseñado para sustituir al queroseno fósil tradicional en los aviones comerciales.

Se trata del nivel más bajo desde que Argus comenzó a registrar precios de este tipo de combustible en 2020.

La diferencia ya había descendido a 950 dólares por tonelada en abril, cuando el encarecimiento del combustible fósil durante las primeras semanas de la guerra en Irán estrechó la distancia entre ambos productos.

Argus atribuye esta evolución a varios factores: el aumento del precio del queroseno convencional y el crecimiento de las importaciones de SAF procedente de Asia.

Pero también una menor demanda de nuevas compras por parte de las compañías que deben cumplir los objetivos de consumo de combustibles sostenibles correspondientes a 2026. La reducción de la prima, no obstante, no implica que el SAF haya dejado de ser más caro que el combustible fósil de forma generalizada.

Qué es el e-SAF Electro-Sustainable Aviation Fuel o e-combustible de aviación es una subcategoría específica de SAF de origen sintético, producido a partir de electricidad 100% renovable.

El diferencial de 750 dólares por tonelada confirma que la distancia se ha reducido, pero sigue existiendo una diferencia de coste considerable.

La afirmación de García Otero apunta a un episodio específico del mercado europeo, mientras que las estimaciones de BloombergNEF reflejan promedios de periodos más amplios.

Derechos de emisión

Otro de los asuntos que centraron el debate fue el mercado de derechos de emisión (EU ETS) para la aviación en Europa.

Según T&E, hay que ampliar el mercado europeo de derechos de emisión para que la aviación asuma un coste mayor por sus emisiones. Incluso no plantea que el SAF sea una solución única: lo combina con una política climática más amplia para el sector aéreo.

De hecho, considera insuficiente el alcance actual del mercado europeo de derechos de emisión de CO2 para la aviación.

Por eso, propone que desde 2027 el ETS cubra todos los vuelos con salida desde el Espacio Económico Europeo, en lugar de limitarse principalmente a los trayectos dentro de Europa y seguir confiando en el sistema internacional CORSIA para buena parte de los vuelos internacionales.

Y comparte con todos los representantes de la industria presentes en el foro que se canalicen los ingresos del carbono hacia la producción de combustibles sostenibles, especialmente e-SAF, y hacia tecnologías que reduzcan el impacto climático de la aviación.