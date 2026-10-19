Acciona se deshace del negocio de energía, excepto de las infraestructuras eléctricas, que las integra en Construcción

El grupo refuerza su presencia internacional en redes eléctricas con recientes contratos adjudicados en Australia y una consolidada red de operaciones en Perú y Latinoamérica.

Para vender Acciona Energía, el grupo exige propuestas de fondos como Ardian o EQT que valoren el capital entre 9.000 y 10.000 millones de euros.

La compañía integra su división de infraestructuras y transmisión eléctrica en Construcción, negocio que ya representa el 13% de su cartera de diseño, construcción y mantenimiento.

Acciona busca desprenderse del control de su filial Acciona Energía para reducir exposición a negocios con altas exigencias de capital y centrarse en infraestructuras y concesiones.

Acciona prepara una nueva configuración de su negocio energético y volver a los orígenes. El grupo presidido por José Manuel Entrecanales busca desprenderse del control de su filial de renovables, Acciona Energía.

Pero no todo el negocio energético está ya fuera de su foco. Mantiene una apuesta clara por las infraestructuras eléctricas, un negocio que encaja en su división de Construcción y que gana peso con el desarrollo de nuevas redes de transporte de electricidad en todo el mundo.

La estrategia responde a una lógica empresarial: reducir la exposición a un negocio que exige grandes inversiones para desarrollar y mantener activos renovables y concentrar recursos en las infraestructuras y concesiones, áreas tradicionales del grupo.

Las líneas de transmisión permiten, además, construir una cartera de contratos de largo plazo que combina ingeniería, financiación, construcción, operación y mantenimiento.

El proceso para buscar comprador para Acciona Energía continúa abierto. Según publicó Cinco Días el 15 de octubre, la compañía ha pedido al fondo Ardian y al consorcio liderado por EQT, junto al fondo soberano noruego Norges Bank, que eleven sus propuestas para hacerse con el control de la filial.

Las ofertas deberían situar la valoración del capital entre los 9.000 y los 10.000 millones de euros, sin incluir deuda, para tener opciones de prosperar.

Sin embargo, las exigencias económicas y la dificultad de alcanzar una valoración que satisfaga a las partes mantienen abierta la negociación. La alternativa de conservar una participación en la filial también sigue sobre la mesa.

Redes eléctricas

Frente a las necesidades de capital de la generación renovable, Acciona quiere reforzar una actividad que permite aprovechar sus capacidades industriales y de ingeniería.

Su unidad de transmisión eléctrica desarrolla proyectos bajo un modelo integral que abarca desde el diseño y la financiación hasta la construcción y la operación durante décadas.

INFRAESTRUCTURA Acciona.jpg Acciona

En los últimos 12 años, la compañía ha ejecutado más de 70 proyectos, con más de 8.000 kilómetros de líneas y más de 170 subestaciones en desarrollo o construcción.

La inversión acumulada en esta actividad supera los 7.600 millones de dólares, según los datos facilitados por la compañía.

Las líneas de transmisión representan el 13% de la cartera de diseño y construcción y operación y mantenimiento de Acciona Infraestructuras.

Esa cartera alcanzaba los 22.429 millones de euros a 30 de junio de 2026, según los resultados del primer semestre.

La compañía apuesta por integrar internamente la ingeniería, la construcción y la financiación, además de la gestión ambiental, social y de los terrenos.

Este modelo permite controlar el ciclo de vida de los proyectos y asumir contratos que combinan la construcción de las instalaciones con su posterior operación y mantenimiento.

Australia, el gran escaparate

La expansión internacional ilustra el potencial de esta actividad. En apenas dos días, Acciona ha anunciado dos proyectos relevantes en Australia, uno de sus mercados estratégicos para las infraestructuras de transmisión.

El primero, adjudicado el 14 de octubre, es el proyecto Clean Energy Link East, en Australia Occidental.

El contrato, valorado en 410 millones de euros, contempla la construcción de una terminal de transmisión al sur de Darkan y dos líneas de 330 kilovoltios.

La infraestructura conectará nuevos desarrollos renovables con la red existente y permitirá suministrar energía limpia a un millón de hogares.

También facilitará la integración de nueva generación renovable y contribuirá al objetivo regional de cerrar las centrales de carbón antes de 2030.

Al día siguiente, la compañía fue seleccionada como adjudicataria preferente del Gippsland Offshore Wind Transmission Project, en el estado de Victoria.

La iniciativa contempla desarrollar, financiar, construir y operar durante 30 años una red diseñada para integrar hasta 2 gigavatios de energía eólica marina.

El proyecto incluye una línea aérea de alta tensión de 500 kilovoltios y unos 60 kilómetros de longitud, además de una terminal eléctrica. Su coste de construcción estimado se sitúa entre 432 y 980 millones de euros, aunque la adjudicación todavía debe formalizarse.

Estos contratos se suman a otras infraestructuras en Australia, como HumeLink y Central West Orana, que refuerzan la posición de Acciona en un mercado con importantes necesidades de inversión para conectar nuevos centros de generación renovable.

Latinoamérica y EEUU

Perú es otro de los mercados en los que Acciona ha consolidado su presencia.

Desde 1992 ha construido más de 4.200 kilómetros de líneas y 30 subestaciones, y opera más de 1.700 kilómetros de red y gestiona 96 subestaciones, según los datos de la compañía.

El negocio de transmisión permite así mantener la exposición a la electrificación y al crecimiento de las renovables sin depender exclusivamente de la propiedad de parques eólicos y solares.

La construcción de nuevas redes resulta imprescindible para evacuar la generación renovable, reforzar la seguridad de suministro y atender la creciente demanda de electricidad.

La reorganización del grupo no equivale, en cualquier caso, a abandonar toda actividad relacionada con la energía.

Acciona conserva su participación del 47,1% en Nordex, fabricante alemán de aerogeneradores, cuya actividad industrial mantiene una dimensión estratégica para el grupo.

En mayo, Entrecanales defendió la integración y las posibles fusiones entre fabricantes europeos para ganar escala frente a la competencia china.

La operación sobre Acciona Energía y el impulso de las redes apuntan, por tanto, a una redefinición del perímetro del grupo: menos exposición directa a la generación renovable y más protagonismo de las infraestructuras que hacen posible la electrificación.