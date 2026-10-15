Solaria firma un acuerdo con el Gobierno de Uruguay para invertir 5.000 millones en centros de datos

La eléctrica estatal UTE adquirirá la energía solar producida mediante un contrato de compraventa PPA previsto a un plazo de hasta 40 años.

La iniciativa se desplegará en dos fases entre Canelones, San José y Florida, generando 3.100 empleos en la construcción y 1.500 puestos de trabajo permanentes.

El proyecto incluye 500 MW de capacidad en centros de datos y 350 MW de generación solar fotovoltaica para abastecer de energía renovable al complejo.

Solaria invierte 5.700 millones de dólares en Uruguay para desarrollar un parque tecnológico de centros de datos, la mayor inversión extranjera en la historia del país.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha anunciado la firma de un acuerdo con la española Solaria para el desarrollo de un parque tecnológico de centros de datos que supondrá una inyección de 5.700 millones de dólares (5.080 millones de euros).

Se trata, según ha destacado el Ejecutivo uruguayo, de la mayor inversión extranjera que recibirá el país sudamericano en toda su historia.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de Uruguay y el consejero delegado de Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro, con la participación de UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas), la compañía eléctrica estatal uruguaya.

El macroproyecto, que operará bajo el régimen de zona franca, destinará 5.500 millones de dólares (4.900 millones de euros) a la construcción de centros de datos con una capacidad de 500 megavatios (MW).

Un proyecto al que se sumarán otros 200 millones de dólares (178 millones de euros) para instalar 350 MW de generación solar fotovoltaica que abastecerán de energía renovable al complejo.

Las instalaciones se desarrollarán en dos fases y se distribuirán de forma descentralizada entre los departamentos de Canelones, San José y Florida.

La previsión es generar 3.100 puestos de trabajo durante la fase de construcción --hasta 2029-- y unos 1.500 empleos permanentes una vez que el parque esté a pleno rendimiento.

Durante la presentación del acuerdo, Orsi ha enmarcado esta operación como una "señal del Uruguay al mundo" que ratifica al país como un destino donde "las reglas están claras y se respetan".

El mandatario ha atribuido este logro a la "acumulación positiva" de políticas de Estado mantenidas a lo largo de los años por distintos gobiernos, subrayando la estabilidad macroeconómica y jurídica, así como una matriz eléctrica casi 100% renovable, un factor estratégico que resulta cada vez más determinante para los grandes inversores internacionales.

Presencia en Uruguay

La multinacional Solaria consolida con este acuerdo su presencia en el país sudamericano, donde opera desde hace casi una década gestionando plantas solares en las localidades de Young (Río Negro) y Mercedes (Soriano).

Según ha remarcado la Presidencia uruguaya, este proyecto conjuga la apuesta nacional por la innovación tecnológica, la retención de talento local y el desarrollo de una economía digital ligada al cuidado medioambiental.

De su lado, Solaria ha indicado que asumirá el papel de desarrollador y operador de la zona franca, impulsando la creación de un campus tecnológico destinado a albergar grandes operadores de centros de datos.

Proporciona el suelo, las infraestructuras y los servicios necesarios para su actividad, sujeto a las correspondientes autorizaciones.

La eléctrica estatal adquirirá la energía producida mediante un PPA previsto de hasta 40 años.

"Este modelo integra generación renovable y nueva demanda eléctrica de forma coordinada, acompasando el desarrollo de las plantas solares con la puesta en marcha del campus tecnológico permitiendo un coste de suministro altamente competitivo para los centros de datos", ha señalado la firma española.

Solaria ha explicado asimismo que Uruguay ofrece un "entorno atractivo para estas inversiones gracias a su elevada penetración de energías renovables, su conectividad internacional y su marco regulatorio de zonas francas".

"La integración de generación renovable, capacidad de conexión y desarrollo de suelo tecnológico permitirá ofrecer una solución integral a los grandes operadores de centros de datos", ha añadido.

La energética ha señalado que este proyecto amplía su modelo de negocio mediante el desarrollo y explotación de zonas francas e infraestructuras digitales, "complementando su actividad de generación renovable con nuevas oportunidades de ingresos a largo plazo vinculadas al suelo, la infraestructura y los servicios".

"Esta iniciativa supone un nuevo avance en la estrategia de Solaria de consolidarse como actor de referencia en el desarrollo de infraestructuras energéticas y tecnológicas para centros de datos, un mercado impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial y los servicios en la nube", ha concluido.