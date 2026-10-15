Acciona se adjudica en Australia una red de transmisión eólica marina de hasta 1.000 millones de euros

La adjudicación refuerza la presencia de Acciona en Australia, tras sus recientes contratos en Australia Occidental y Nueva Gales del Sur.

El coste de construcción de la infraestructura estimada por el estado de Victoria se sitúa entre los 432 y 980 millones de euros.

El proyecto contempla una línea de alta tensión de 60 kilómetros y el montaje de 140 torres para conectar hasta 2 gigavatios de energía eólica marina.

Acciona ha sido elegida adjudicataria preferente para desarrollar, construir y operar durante 30 años el Gippsland Offshore Wind Transmission Project en Victoria (Australia).

Acciona ha sido seleccionada como adjudicataria preferente para desarrollar, financiar, construir y operar durante 30 años en concesión el Gippsland Offshore Wind Transmission Project, una gran red de transmisión eólica marina en el estado de Victoria (Australia).

Al no ser aún una adjudicación formal se desconoce el importe del contrato, que será concretado en próximas fases.

Es la continuación a la información publicada recientemente sobre el proyecto de transmisión eléctrica renovable en Australia por 410 millones.

Sin embargo, el estado de Victoria dio una horquilla de entre 700 y 1.500 millones de dólares australianos (432 y 980 millones de euros) solo para el coste de la construcción.

La infraestructura impulsada por la agencia pública VicGrid se convertirá en la primera gran red diseñada para integrar la futura generación eólica marina en el Estado.

Permitirá desbloquear hasta 2 gigavatios (GW) de capacidad de energía limpia en su primera fase.

El proyecto contempla la instalación de una línea aérea de alta tensión de 500 kilovatios (kV) a lo largo de 60 kilómetros.

Requerirá el montaje de unas 140 torres eléctricas para transportar la electricidad desde el mar a larga distancia.

El contrato incluye también el montaje de una nueva estación terminal en Giffard de 500 kV, la cual actuará como el nodo central para recibir la electricidad de los parques marinos y conectarla directamente con el complejo energético de Loy Yang.

Asimismo, esta semana la empresa se adjudicó la construcción de un componente clave del proyecto de transmisión eléctrica Clean Energy Link-East en Australia Occidental, una iniciativa valorada en 655 millones de dólares australianos (410 millones de euros).

El año pasado Acciona fue seleccionada en Australia Occidental para construir la línea Clean Energy Link-North por 342 millones de dólares australianos (192 millones de euros), destinada a poner a disposición unos 400 megavatios (MW) de energía eólica existente y 1 GW adicional de nueva energía renovable.

Por otra parte, el grupo alcanzó recientemente el cierre financiero, en consorcio con Cobra y Endeavour Energy, para la red de transmisión de la Zona de Energía Renovable de Central West Orana en Nueva Gales del Sur, un proyecto de 20.000 millones de dólares australianos (12.400 millones de euros) hasta 2030.