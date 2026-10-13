Moeve y Enso sellan una alianza para acelerar el fin de los combustibles fósiles en la industria española

La alianza combina la capacidad de inversión y gestión en infraestructuras de Enso con el suministro energético y la comercialización de Moeve.

Moeve actuará como comprador principal (offtaker) de las moléculas verdes generadas por los proyectos de bioenergía desarrollados por Enso.

El acuerdo busca sustituir el carbón y el gas natural por biomasa avanzada, gases renovables como biometano y e-fuels mediante captura de CO2.

Moeve y Enso se alían para promover la descarbonización en sectores industriales intensivos en energía como la química, la papelera y la agroalimentaria.

Moeve y Enso, grupo dedicado al desarrollo de soluciones de energía renovable a partir de biomasa, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la descarbonización de la industria y reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles, según han informado ambas compañías.

A través de esta alianza, las empresas ofrecerán soluciones energéticas integrales a industrias con un elevado consumo de energía, como la química, la papelera y la agroalimentaria. Estos sectores necesitan grandes cantidades de calor y vapor para desarrollar su actividad.

El objetivo es sustituir progresivamente el carbón y el gas natural en las instalaciones industriales por alternativas energéticas más limpias, sostenibles y competitivas.

Además de la reconversión mediante biomasa avanzada, el acuerdo impulsará el desarrollo de gases renovables, abarcando desde la transformación de plantas de biogás a biometano hasta la producción de e-fuels (RFNBO) mediante la captura y valorización de CO2 biogénico.

Igualmente, la alianza combina la experiencia de Enso en el desarrollo, financiación, construcción y operación de proyectos de bioenergía con las capacidades de Moeve en el suministro energético y el desarrollo y comercialización de moléculas verdes.

De esta manera, Moeve podrá actuar como offtaker (comprador principal) de las nuevas moléculas verdes producidas, complementando la capacidad de ENSO en generación renovable y captura de carbono.

Por su parte, Enso cuenta ya con experiencia en esta integración tecnológica en su planta bioeléctrica de Garray (Soria), que fue la primera planta bioeléctrica en España que integró un sistema de captura y valoración de CO2 alimentario de origen 100% renovable.

Asimismo, el objetivo de ambas compañías es acompañar a las empresas industriales en la transformación de sus sistemas energéticos mediante proyectos destinados a generar ahorro, reducir emisiones y aumentar la seguridad energética, facilitando al mismo tiempo las inversiones necesarias para hacerlos realidad.

El responsable de desarrollo comercial de Moeve decarbonize, Carlos Aguilera, consideró que este acuerdo permite al grupo "seguir avanzando en el impulso de las moléculas verdes como solución real para la descarbonización de sectores intensivos en energía".

"A través de nuestra propuesta 'Moeve decarbonize', y apoyándonos en la sólida trayectoria de ENSO, ofreceremos un abanico más amplio de soluciones energéticas a nuestros clientes industriales, combinando calor, electricidad y gases renovables en aquellos procesos donde la electrificación no siempre es viable", dijo.

Por su parte, el consejero delegado de Enso, Elías Hernández, destacó que la capacidad para invertir, construir y operar grandes infraestructuras de bioenergía de la compañía, unida a las capacidades y alcance de Moeve, "permitirá convertir oportunidades de descarbonización en proyectos reales que generen ahorro y valor a largo plazo para los clientes".