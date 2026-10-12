UGL (ACS) prorroga su contrato con BP para la gestión de sus terminales de combustible en Australia

La extensión del contrato entró en vigor en septiembre y abarca servicios de ingeniería, gestión de proyectos y renovación de depósitos.

ATOM es una empresa conjunta participada al 50 % entre BP Australia y la propia UGL.

El acuerdo da continuidad a la relación iniciada en 2015 para el mantenimiento y gestión de activos en 18 terminales de BP en Australia.

UGL, filial de CIMIC (Grupo ACS), ha firmado una prórroga con Australian Terminal Operations Management (ATOM) para la gestión de terminales de combustible.

UGL, perteneciente al Grupo CIMIC (filial de ACS), ha conseguido una nueva prórroga con Australian Terminal Operations Management (ATOM) para seguir prestando servicios de mantenimiento y gestión de activos en toda la red de terminales de combustible de BP en Australia.

Esta prórroga da continuidad a la larga colaboración de UGL con ATOM, una empresa conjunta constituida al 50 % entre BP Australia y UGL.

Desde 2015, UGL ha prestado apoyo al funcionamiento de infraestructuras críticas de combustible a nivel nacional, proporcionando servicios de gestión de proyectos e ingeniería, gestión de activos, mantenimiento, ejecución de proyectos y renovación de depósitos en 18 terminales.

"ATOM es un socio valioso a largo plazo, y esta prórroga refleja la capacidad demostrada de UGL para respaldar la infraestructura crítica de combustible en toda Australia", ha señalado Jason Spears, director ejecutivo de CIMIC.

Y ha continuado: "Al combinar nuestra experiencia en ingeniería, nuestra capacidad de gestión de activos y nuestra ejecución sobre el terreno, UGL seguirá contribuyendo a garantizar que esta infraestructura energética crítica funcione de forma segura, fiable y eficiente para las comunidades y la industria de toda Australia".

Por su parte, el director general de UGL, Sam Goldsmith, ha declarado que "esta prórroga es una prueba de la dedicación de nuestro equipo y de la colaboración que hemos forjado con ATOM a lo largo de la última década".

"UGL es reconocida como líder en servicios de terminales e infraestructuras de combustible, y esperamos seguir ofreciendo soluciones innovadoras que respalden los objetivos operativos de nuestro cliente", ha terminado.

Con todo, la prórroga del contrato entró en vigor en el mes de septiembre.