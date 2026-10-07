Repsol cuadruplica su margen de refino en el tercer trimestre frente a 2025, hasta los 36,2 dólares el barril

La producción de Repsol creció hasta 574.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, con Norteamérica como principal motor del aumento.

El conflicto en Oriente Próximo, la guerra de Ucrania y el cierre de refinerías explican la presión sobre la oferta; el margen habitual del sector oscila entre 3 y 7 dólares.

El indicador alcanza niveles récord desde 2022, impulsado por la escasez de combustibles refinados en Europa, especialmente diésel.

Repsol elevó su margen de refino a 36,2 dólares por barril en el tercer trimestre, un 311% más interanual y un 158,6% por encima del trimestre anterior.

Repsol disparó su margen de refino un 311% en el tercer trimestre del año, hasta los 36,2 dólares por barril, frente a los 8,8 dólares del mismo periodo del ejercicio anterior, según las cifras avanzadas por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con respecto al segundo trimestre de 2026, en que se situó en los 14 dólares por barril, este indicador registra un incremento del 158,6%.

El margen de refino, la diferencia entre el valor de venta de los productos petrolíferos refinados (como la gasolina, el diésel o el queroseno) y el coste del petróleo crudo utilizado como materia prima para producirlos, restando además los costes variables del proceso de refinado, es el principal indicador de la rentabilidad financiera del negocio 'downstream' de una compañía petrolera.

Estas cifras en el periodo de julio a septiembre sitúan este indicador del margen de refino de la compañía en una cifra récord que no se veían desde 2022, en plena crisis por la guerra de Ucrania, cuando en el segundo trimestre se situó en los 23,3 dólares por barril.

Ahora se da en un entorno nuevamente de escasez de oferta de combustibles refinados en Europa, especialmente diésel.

La causa es el conflicto en Oriente Próximo que estalló el pasado mes de febrero, uniéndose a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, y con un déficit estructural de capacidad de refino tras años de cierres de plantas en el continente.

De hecho, en un entorno estable, el margen medio habitual del sector suele oscilar entre los 3 y los 7 dólares por barril.

Eleva la producción

En lo que respecta a sus datos de producción, Repsol la elevó hasta los 574.000 barriles equivalentes de petróleo entre julio y septiembre, lo que representa un aumento del 2,9% en comparación con el trimestre anterior y un incremento del 4,2% en tasa interanual.

Este repunte estuvo impulsado principalmente por el negocio en América del Norte, cuya producción subió un 6,8% trimestral, hasta los 219.000 barriles equivalentes de petróleo.

En el periodo, la compañía, que presentará sus resultados hasta septiembre el próximo 29 de octubre, situó el precio medio del barril de crudo Brent -de referencia en Europa- en 97,0 dólares.

Registra un descenso del 6,6% frente al segundo trimestre del ejercicio, pero manteniéndose un 40,4% por encima de los niveles del mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el precio medio del barril de crudo West Texas Intermediate -de referencia en Estados Unidos-, registró un promedio de 85,7 dólares por barril, un 7,6% inferior al periodo de abril a junio, pero casi un 32% por encima del tercer trimestre de 2025.