Alter Enersun suministrará 500 Gwh de fotovoltaica al 'megaproyecto' de hidrógeno verde Onuba de Moeve

La Luz, ya operativa, aportará 265 GWh anuales; Puerto Sostenible, aún en desarrollo, sumará otros 235 GWh según el acuerdo preliminar.

El acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA) supera los 250 millones de euros y se nutrirá de las plantas La Luz y Puerto Sostenible.

Alter Enersun suministrará 500 GWh anuales de electricidad fotovoltaica al proyecto Onuba de Moeve, primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva.

Alter Enersun suministrará 500 gigavatios hora (GWh) anuales de electricidad renovable al proyecto Onuba, primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde impulsado por Moeve en Palos de la Frontera (Huelva).

Moeve y Alter Enersun -que ya estaba involucrada en el Valle- han firmado un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), con una inversión superior a 250 millones de euros.

El suministro partirá de las plantas La Luz y Puerto Sostenible en Huelva. La Luz ya está en operación y aportará unos 265 GWh anuales. Puerto Sostenible se encuentra en fase de desarrollo, y sumará otros 235, según un acuerdo preliminar.

El consejero delegado de Alter Enersun, José Luis Morlanes, se mostró orgulloso de "aportar energía renovable competitiva a un proyecto que contribuirá a la descarbonización del transporte y de la industria y a la autonomía energética del país".

El director de Hidrógeno de Moeve, Miguel Ángel Devesa, consideró que el desarrollo de Onuba "requiere avanzar de forma coordinada en todos los elementos necesarios para hacer posible la producción de hidrógeno renovable a gran escala, incluido el acceso a energía renovable competitiva".

La colaboración con Alter Enersun "permitirá seguir construyendo el ecosistema energético que respaldará la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde y contribuirá al desarrollo industrial y económico de Andalucía".

Valle Andaluz del Hidrógeno

Onuba es el nombre con el que se denomina la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto energético de hidrógeno renovable de Europa, que contempla una capacidad de producción total de 2 gigavatios (GW) de electrólisis.

La planta ubicada en el Parque Energético de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva), cuya construcción ya se ha iniciado, contará inicialmente con 300 MW de capacidad de electrólisis, ampliables a 105 MW adicionales, y representa una inversión conjunta superior a 1.000 millones de euros.

Moeve lidera la iniciativa con el 51% del capital, en el que también participan Hy24, Cofides, Enagás Renovable y la propia Alter Enersun.

La instalación podrá producir aproximadamente 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable y una reducción estimada de 250.000 toneladas de CO2 al año.

Alter Enersun ya mantiene un acuerdo PPA similar al de Moeve con otro gigante de la industria onubense y andaluza, Atlantic Copper.

Cuenta con más de 150 instalaciones fotovoltaicas en cubiertas y suelo en España, Portugal y México. Es una sociedad participada por 90CL Grupo Industrial y el Grupo Senergy (Seu Global Energía).