bp amplía sus descuentos en carburantes durante todo octubre, en plena espiral alcista de gasolina y diésel

El Gobierno aplicará una bonificación fiscal de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 en diciembre para gasolina y gasóleo.

La campaña se aplica a combustibles Regular y Ultimate en estaciones adheridas a miBP, y requiere activar la oferta en la aplicación.

La promoción añade saldo virtual según el repostaje: 2,5 euros por 25 litros, 5 euros por 50 litros y 7,55 euros por 75 litros.

bp mantendrá durante octubre descuentos de hasta 18,6 céntimos por litro en carburante Ultimate para los usuarios de la aplicación miBP.

bp prolongará sus descuentos en carburantes en plena espiral alcista de la gasolina y el diésel por el impacto de la crisis por el conflicto en Ormuz y ofrecerá un ahorro de hasta 14 euros a los conductores a lo largo de todo octubre.

En concreto, con esta nueva promoción la energética ofrece un ahorro de hasta 18,6 céntimos por litro en combustible Ultimate.

A los descuentos habituales para los usuarios de su aplicación miBP se le suman recompensas adicionales en dinero virtual según el volumen de litros repostados durante el mes de octubre, desde los 2,5 euros para 25 litros, 5 euros para 50 litros a los 7,55 euros para 75 litros.

La iniciativa de bp coincide con la decisión del Gobierno de prorrogar las bonificaciones fiscales destinadas a contener los precios de los combustibles hasta finales de año.

Dentro del nuevo paquete de medidas para hacer frente al impacto por la crisis en Oriente Próximo, el Ejecutivo dio luz verde a un nuevo alivio --en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos.

En concreto, 20 céntimos en octubre a gasolina y gasóleo, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado.

Esta campaña de bp aplica tanto en carburantes Regular como Ultimate, en las estaciones adheridas al programa de fidelización miBP, ofreciendo así ventajas exclusivas a sus clientes.

Así, la promoción ofrece mayor ahorro a medida que aumenta el volumen total repostado, permitiendo a los clientes acumular saldo en su cuenta miBP para utilizarlos posteriormente.

Para disfrutar de estos beneficios, los clientes únicamente deberán activar la promoción en la aplicación móvil miBP y acumular litros.

bp es uno de los principales operadores de estaciones de servicio de España, con más de 700 ubicaciones distribuidas por el territorio nacional.

Además, también opera en el sector de la carga eléctrica ultrarrápida a través de Iberdrola | bp pulse, que suma más de 2.000 puntos operativos en España.