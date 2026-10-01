La tarifa del gas regulado individual sube un 17,6% pero la vecinal se sitúa entre un 22,6% y un 33,1%

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LO ESENCIAL Las claves La tarifa regulada individual de gas (TUR) sube desde el 1 de octubre una media del 17,6% sin impuestos, mientras la TUR vecinal aumenta entre el 22,6% y el 33,1%. El encarecimiento responde a la subida de las cotizaciones internacionales: el coste de la materia prima crece un 112,5% respecto a la revisión de julio. El Gobierno limita al 35% el alza del coste de la materia prima incorporado a la TUR; las comercializadoras financian el tope y recuperarán una deuda media de 2 céntimos por kWh en futuras revisiones. Con la medida, la factura anual con impuestos aumenta un 13,2% para TUR1, un 16,4% para TUR2 y un 18,5% para TUR3, frente a alzas superiores al 44% sin el límite.

La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sin impuestos subirá a partir de este jueves, 1 de octubre, una media del 17,6% en relación al precio establecido el pasado 1 de julio.

Mientras que la TUR vecinal se disparará entre un 22,6% y un 33,1%, por la subida registrada en la cotización internacional de los hidrocarburos y el efecto de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 25/2026 del Gobierno.

Una normativa aprobada esta semana, para hacer frente al impacto por el conflicto en Oriente Próximo, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El coste de la materia prima en esta revisión de enero depende del coste del gas de base y del gas estacional, incorporado durante los meses de invierno.

Dicho coste se ha incrementado un 112,5% desde el valor aplicado en la revisión de julio.

Por una parte, el coste del gas de base es de 27,86 euros por megavatio hora (MWh), un 8% más que en la tarifa vigente, por el incremento del 7,3% que ha registrado el Brent, a pesar de la apreciación del euro frente al dólar (-1,2%).

Por su parte, el gas estacional asciende a 78,91 euros/MWh, un 82,3% superior al del período anterior, por el aumento de las cotizaciones de los mercados de futuros del gas natural, según indicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Tras esta importante escalada, el Real Decreto Ley 25/26, que recoge el tercer paquete de medidas para contener el impacto por la crisis en Ormuz, ha limitado al 35% el incremento del coste de la materia prima incluido en la TUR que entra en vigor el 1 de octubre, obteniéndose un valor de 3,5 céntimos/kWh.

Deuda unitaria

Con ello, al ser financiado este límite por las comercializadoras reguladas, se ha generado una deuda media unitaria de 2 céntimos/kWh que se recuperará en sucesivas revisiones de la TUR.

En el caso de las medidas para hacer frente a la crisis de Ucrania, cuando se limitó la subida de la TUR de gas natural, el Gobierno aprobó un 'escudo' vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) para rebajar la factura energética de los hogares.

En concreto, para un cliente medio de la TUR1 -cocina y agua caliente sanitaria- la nueva revisión supone un aumento del 13,2% en su factura anual con impuestos. Sin la medida, la subida hubiera sido del 44,4%.

Mientras, para uno de la TUR2 -cocina, agua caliente sanitaria y calefacción- supondrá un incremento del 16,4%, frente al 52,4% sin la medida; y para uno de la TUR3 -pymes-, un aumento del 18,5%, frente al 58,3% que hubiera sido de subida.

En el caso de la TUR vecinal, el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, creó una nueva tarifa de último recurso de gas natural, aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio. Mediante el Real Decreto-ley 4/2024, de 25 de junio, se amplió su aplicación de manera indefinida.

Tur Vecinal

Para estos consumidores, a partir de este 1 de octubre, el término variable de la TUR vecinal se elevará entre un 22,6% y un 33,1%.

En concreto, para la TUR 4 el incremento será del 22,6% -sin la medida hubiera sido del 72,7%; para la TUR 5 del 22,6% -frente al 72,8% que hubiera supuesto-; para la TUR 6 del 28,3% -frente al 91,3%-; para la TUR 7 del 32% -frente al 103,1%-; para la TUR 8 del 32,3% -frente al 104,2%-; para la TUR 9 del 32,6% -frente al 105%-; para la TUR 10 del 32,8% -frente al 105,5%- y para la TUR 11 del 33,1% -frente al 106,7%-.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kilovatios hora (kWh).

Mediante el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, se amplió su aplicación a las comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

La tarifa regulada de gas natural se revisa trimestralmente el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año.

Se produce su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones. Su valor se hace público en el BOE.