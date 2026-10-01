Las grandes eléctricas están preparando un documento para demostrar el exceso de fiscalidad en el sector

Iberdrola reclama aliviar la presión fiscal sobre la electricidad y fomentar los PPA; las compañías ven en las renovables una ventaja competitiva para España.

Los directivos piden agilizar permisos, reforzar la seguridad jurídica y reducir costes del sistema para desplegar renovables sin comprometer la firmeza eléctrica.

Las eléctricas reclaman anticipar y ampliar las inversiones en redes para atender la nueva demanda intensiva y acelerar la electrificación industrial.

Endesa, Iberdrola y EDP defienden atraer centros de datos a España y alertan de que imponer trabas desviaría inversiones y demanda a otros países.

El sector eléctrico ha defendido el desarrollo estratégico de los centros de datos en España como una oportunidad para el crecimiento económico y la independencia digital, advirtiendo de que imponer trabas a estas infraestructuras provocará la fuga de inversiones hacia otros mercados.

En su participación en el Congreso de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), los consejeros delegados de Endesa, Gianni Armani; de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; y de EDP España, Duarte Bello, insistieron en anticipar de manera decidida las inversiones en las redes eléctricas.

El objetivo es acompañar la llegada de esta nueva demanda intensiva y de garantizar una electrificación que consideran clave para la competitividad industrial de España.

Así, el consejero delegado de EDP España, Duarte Bello, hizo un llamamiento a no dejar escapar este ciclo inversor y a superar las reticencias y las dudas sobre los 'data centers'.

"Creo que como país España tiene que entender que esto es una oportunidad de transformación y crecimiento".

"Si esto no pasa aquí, va a pasar en otro lado y esa demanda se va a perder para siempre, ya que los centros de datos se pueden mover a otros sitios y su inversión igual".

"Tenemos que abrazar en España y Portugal esa oportunidad, poner condiciones para esa nueva demanda, pero no unas condiciones que digan a los inversores que se vayan a otro sitio", enfatizó.

Por su parte, el consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, remarcó que los centros de datos constituyen una "infraestructura esencial" para garantizar el control sobre la productividad futura y el liderazgo en tecnologías clave como la inteligencia artificial (IA).

Aseguró que "no va a ser España quien pueda parar ese proceso". "Por eso, poner barreras es un modo que retrasa la oportunidad de desarrollo económico en España y vamos a perder la oportunidad que ahora tenemos", aseveró.

En este mismo sentido, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, alertó también del peligro de perder soberanía sobre la gestión de la información si estas instalaciones claves acaban ubicándose en otros territorios.

"Los centros de datos, si no los tenemos en España, los tendremos fuera".

"La conflictividad aumentará, todo lo que sean estrechos en rutas comerciales será un problema; por lo tanto, no seamos dependientes de los combustibles fósiles y no seamos dependientes de los datos que vienen de fuera", aseveró.

Y subrayó que estos grandes clientes digitales ya están contratando energía limpia a plazos de entre 10 y 15 años para fijar sus costes operativos.

Asimismo, los directivos de tres de las principales distribuidoras del país recalcaron que la red eléctrica actual debe ser optimizada y ampliada urgentemente mediante un volumen sustancial de inversión que anticipe las necesidades.

Además, Armani insistió en la necesidad de reducir los costes derivados de los servicios complementarios mediante un plan de choque colectivo para maximizar la penetración de las energías renovables sin comprometer la firmeza del sistema.

"Necesitamos también comprender la capacidad firme que necesitamos a 20 años".

"Ahora tenemos el gas y la nuclear, están las baterías, pero tienen un coste marginal muy diferente, y el coste anual de una batería para garantizar la seguridad no es comparable con la capacidad firme que tenemos ahora".

"Esto necesitamos tenerlo claro, ya que requiere inversiones a largo plazo", detalló.

Sobre las nucleares, Armani, que consideró la ampliación de la vida útil de Almaraz como una "decisión justa", pidió tener sobre esta tecnología "una visión más a largo plazo" y planteada de una "manera racional".

Renovables

Además, el ejecutivo de Endesa destacó la ventaja competitiva de España por las renovables, que han permitido al mercado proteger al cliente por más de 3.000 millones de euros en la primera mitad del año con respecto a otros países europeos.

Además de fijar las tarifas y proponiendo precios fijos que han sido insensibles a la subida del gas.

"Esto va a ser más del doble al final del año. Es una oportunidad muy grande", dijo.

Y añadió que el mercado libre está "mucho más protegido que el regulado, y esto dice mucho del nivel de eficiencia del mercado español".

Además, abogó por adoptar medidas y un "plan de choque" para bajar el coste de los servicios complementarios, que estimó que "van a ser más que todo el coste de la red de distribución".

Por otra parte, Ruiz-Tagle insistió en que la electrificación y la digitalización representan el auténtico motor industrial del siglo XXI, lo que exige agilizar los trámites administrativos para que los proyectos puedan materializarse dentro de plazo.

"Lo que necesitamos son empresas de tamaño, avanzar en tecnología, tener visibilidad y seguridad jurídica, y la digitalización de las redes".

"Necesitamos agilidad en los permisos; tenemos el volumen para invertir y la financiación. Si nos demoramos diez años en los permisos, aquí no hay industria que vaya a querer instalarse. Hay una expresión que es talento, y no convertirla en 'está lento'", ironizó.

Aliviar la presión fiscal

Igualmente, Ruiz-Tagle reclamó un esfuerzo a nivel de país para aliviar la presión fiscal sobre la electricidad.

Señaló que la mejor vía para acelerar la transición pasa por un marco normativo que permita "transitar más y gravar menos".

El directivo recordó que la industria soporta actualmente una carga tributaria superior a la que se da en Europa, por lo que ha abogado por promover los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) como la herramienta idónea para desvincular definitivamente a las empresas de la volatilidad del mercado del gas.

Por su parte, Duarte Bello subrayó también que, aunque España registra actualmente "una tasa del 24% de su economía electrificada, resulta urgente otorgar una prioridad absoluta a este proceso para consolidar las ventajas competitivas logradas en los últimos años".