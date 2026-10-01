Repsol mantiene la producción de gas en Venezuela en 580 millones de pies cúbicos por día

Francisco Martínez, gerente de coordinación de Cardón IV de Repsol, participa en la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela 2026, el 30 de septiembre de 2026. Leonardo Fernández Viloria Reuters

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LO ESENCIAL Las claves Repsol mantiene la producción de gas en Venezuela en 580 millones de pies cúbicos diarios en el campo Cardón IV, operado junto a ENI. La producción no ha variado desde el acuerdo firmado en marzo entre Repsol y el gobierno venezolano para la explotación de Cardón IV. Repsol ha firmado tres acuerdos recientes con el Gobierno y PDVSA para aumentar la producción de gas y crudo y definir mecanismos de pago. Los acuerdos incluyen la posibilidad de desarrollar nuevas áreas, retomar operaciones en activos petroleros y asegurar el suministro de gas para el sistema eléctrico venezolano.

La energética española Repsol dijo este miércoles que la producción de gas en Venezuela se mantiene en 580 millones de pies cúbicos por día en el campo que opera junto a la italiana ENI en el país caribeño.



El dato, dado a conocer durante la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela y confirmado a Efe por una fuente de la compañía, no ha variado desde que en marzo el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmara un acuerdo con la energética española para la explotación de Cardón IV.



Ese campo, uno de los mayores de gas de Latinoamérica, contaba "con una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas al día", según señalaba la página web de Repsol en ese momento.

Ese acuerdo se firmó justo cuando el país comenzaba a abrirse al capital extranjero como consecuencia de una reforma a la ley de hidrocarburos, impulsada por el interés de Estados Unidos por el petróleo venezolano tras haber depuesto a Nicolás Maduro en enero pasado.



En febrero, Repsol informó que se estaba preparando para "restablecer y reanudar" las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido las licencias que le permiten operar en el país, según dijo entonces el consejero delegado de la petroquímica, Josu Jon Imaz.

En este sentido, Imaz señaló que la primera contribución será continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.



En el marco de las licencias generales emitidas por la Administración estadounidense para flexibilizar las actividades en distintos sectores del país, Repsol ha firmado en el semestre tres acuerdos con el Gobierno venezolano y su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para aumentar la producción de gas natural y de crudo.



El primero tiene como objetivo reforzar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en Cardón IV y definir los mecanismos de pago, incluyendo la asignación progresiva de cargamentos de petróleo.



El segundo permite a Repsol retomar el control de las operaciones en el activo de Petroquiriquire, incrementar su producción de petróleo en el país y garantizar los mecanismos de pago, mientras que el tercero permitirá evaluar la posibilidad de desarrollar el área de Horcón, ubicada al sureste del Lago Maracaibo.