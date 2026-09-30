Andalucía dispondrá de un 160% más de potencia en la red eléctrica para acabar con la saturación actual

La inversión estatal destinada a la red eléctrica aumenta a más de 17.000 millones, con Andalucía como principal beneficiada.

El plan incluye 1.283 km de nuevas líneas, 19 subestaciones, 5 GW para nuevas demandas y 9 GW para generación renovable y almacenamiento.

Andalucía contará con un 160% más de capacidad en la red eléctrica tras la nueva planificación presentada hasta 2030.

El consejero de Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, admite “avances” en la nueva Propuesta de planificación eléctrica hasta 2030 que le ha presentado el secretario de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joan Groizard.

Un plan que incluye ahora una nueva ‘autopista’ eléctrica para el valle del Guadiato en Córdoba (Maguilla-Peñarroya-Lancha) no contemplada en el borrador anterior, 19 subestaciones, 5 GW para nuevas demandas y de 9 GW para generación renovable y almacenamiento, junto a 1.283 kilómetros de nuevas líneas.

Cuando se ejecuten las mejoras previstas, dice Groizard, Andalucía podrá atender un 160% más de demanda que con la red actual. Una red saturada casi al 100% en prácticamente todas las provincias actualmente.

El Ministerio hace esta nueva propuesta después de recibir más de 2.500 alegaciones a su plan inicial, que ha tenido que corregir aumentando en 4.000 millones su dotación presupuestaria. Andalucía había sido muy crítica con el primer borrador.

¿Se da viabilidad con esta planificación a los 119 proyectos relevantes detectados por la Junta que están comprometidos por falta de potencia eléctrica?

No se sabe aún. La administración regional analiza ahora la documentación aportada por el MITECO para afinar su valoración.

“Andalucía tendrá el mayor despliegue de nuevas infraestructuras de toda España, para que siga siendo una potencia renovable y para que pueda materializar numerosos proyectos industriales, construir viviendas, electrificar puertos y reforzar la red ferroviaria”, ha insistido Groizard tras explicar el plan a Paradela.

El Gobierno explica que va a destinar más de 17.000 millones de euros a la red de transporte de todo el Estado, en vez de los 13.000 previstos inicialmente, y que Andalucía se beneficia de ese incremento “proporcionalmente”.

Se reconoce así la posición de partida desfavorable de Andalucía en el momento actual, un 40% por debajo de la media nacional según la Junta.

"Uno de cada cinco kilómetros nuevos de redes en España se van a construir en Andalucía", ha asegurado el secretario de Estado.

En conjunto, el MITECO plantea mejoras para atender una demanda adicional de 5 GW en la red de transporte, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución.

La industria, incluyendo la producción de hidrógeno, es la gran protagonista, según el secretario de Estado, con el 70% de las demandas cubiertas.

El resto corresponde a nuevos desarrollos de vivienda, descarbonización de puertos y red ferroviaria o electrificación del transporte.

La nueva Propuesta del MITECO prevé, junto a los 1.283 Km de líneas nuevas, la repotenciación de otros 651 Km de tendidos para incrementar su capacidad. Y mejoras en prácticamente todas las subestaciones.

Además, se consideran preferentes varios ejes que conectan Andalucía con Extremadura, Castilla-La Mancha, el eje Sur-Levante-Aragón, el refuerzo de la red en Jaén y actuaciones para mejorar la estabilidad del sistema con nuevos equipos, como 10 reactancias o dos compensadores síncronos.

Esta consideración de preferentes, ha explicado Groizard, va a permitir reducir los tiempos burocráticos al darles prioridad. Es una novedad del nuevo plan que intenta acortar los tiempos de ejecución, de cinco años de media según distribuidoras, de los proyectos en la red.

También está previsto aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable en más de 8 GW, principalmente para instalaciones eólicas y solares, a las que se añade 1 GW adicional para almacenamiento, incluyendo nuevas centrales hidroeléctricas reversibles.

El consejero Paradela ha destacado que las mejoras recogidas en el nuevo plan, tras las alegaciones de la Junta al borrador inicial, recogen el esfuerzo de la comunidad en generación de renovables.

Si Andalucía estaba aportando ya al Estado el 25% de la nueva potencia instalada en años anteriores, entre enero y junio de este año el porcentaje ha superado el 35%. Buena parte de esa potencia se desperdiciaba por falta de capacidad en las redes.

En paralelo, Groizard ha señalado que en próximos trimestres medidas para liberar potencia reservada para proyectos industriales y residenciales que aún no la han ejecutado, y que a partir de este año están pagando un adelanto. Se supone que proyectos no viables presentarán renuncias.

Y al mismo tiempo, se multiplica la inversión autorizada para las distribuidoras que llevan la energía desde las subestaciones hasta hogares y empresas, lo que también mejorará el suministro local.