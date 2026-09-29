El Gobierno aprueba 'topar' la tarifa regulada del gas y el precio de la bombona de butano

La TUR de gas afecta a más de 3,1 millones de hogares y unos siete millones de consumidores usan bombonas de butano, especialmente en zonas rurales.

Estas medidas buscan amortiguar el impacto de la crisis energética sobre los hogares españoles de cara al invierno.

El precio máximo de la bombona de butano se fijará en 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales.

El Gobierno limitará la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural al 15% en octubre, evitando un incremento superior al 45%.

El Gobierno lleva este martes a Consejo de MInistros un Real Decreto para intervenir en los precios del gas, como consumo final, para amortiguar el impacto de la crisis energética sobre los hogares españoles de cara al invierno.

El Ejecutivo limitará la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural al 15% en octubre, frente al incremento superior al 45% que habría correspondido aplicar en la revisión trimestral del próximo 1 de octubre.

La medida, que podría aprobarse este martes en el Consejo de Ministros dentro del nuevo real decreto de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo, también afectará a los consumidores de butano.

En este caso, el precio máximo de la bombona quedará fijado en 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales, según adelanta El País.

La intervención llega en un momento especialmente delicado para los consumidores, a las puertas de los meses de mayor demanda de gas por el uso de la calefacción.

La TUR es la tarifa regulada a la que están acogidos más de 3,1 millones de hogares, alrededor del 40% del total, mientras que otros siete millones de consumidores utilizan bombonas de butano, especialmente en el ámbito rural.