Empieza el mercado de fichajes de las comercializadoras de luz: Repsol, Visalia y Octopus suben pero Iberdrola lidera el ranking

Las comercializadoras independientes tienen mayor presencia en pymes e industria, aunque las grandes compañías siguen dominando el mercado doméstico.

Repsol, Octopus Energy, Visalia y otras nuevas comercializadoras están ganando terreno, destacando el crecimiento de Octopus y Visalia en clientes y volumen de energía.

El 73,6% de los consumidores españoles ya está en el mercado libre de electricidad, mientras que solo el 26,4% permanece en la tarifa regulada (PVPC).

Iberdrola lidera el mercado de comercializadoras eléctricas en España con cerca de 10 millones de clientes, seguida por Endesa, Naturgy y Repsol.

Iberdrola, Endesa, Naturgy y TotalEnergies concentran la gran mayoría de la comercialización de electricidad, pero los nuevos players están acortando la distancia que los separa, como Repsol, Octopus Energy, Visalia o Eni Plenitude.

Y es que este nicho de negocio en España sigue siendo uno de los campos de batalla donde las grandes compañías compiten por arañar clientes (o consumo de energía) para mantenerse en el podio y donde el resto lucha por abrirse paso.

"Los fondos de inversión están buscando la oportunidad para entrar en este segmento del mercado, vamos a ver qué pasa con Visalia", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Sandra Salinas, responsable del Departamento de Operaciones de Evolve Energía, una compañía eléctrica que ofrece suministro tanto a residenciales como al sector industrial.

Pero "para las pequeñas cada vez es más duro sobrevivir, por las restricciones a la hora de ajustar los contratos con el sobrecoste que supone la operación reforzada de Red Eléctrica tras el apagón, y sobre todo, por no poder hacer nada frente a los impagos de nuestros clientes".

Los últimos datos disponibles, correspondientes al primer trimestre de 2026, muestran que el mercado libre ya reúne cerca de 23 millones de consumidores, frente a los aproximadamente ocho millones que permanecen en el mercado regulado, con tarifa PVPC (el precio voluntario para el pequeño consumidor).

Esto supone que el 73,6% de los clientes ya está en el mercado libre, frente al 26,4% aún se mantiene en la tarifa regulada, según señala Javier Colón, experto en energía y fundador de la consultora Neuro Energía, en su webinar mensual NeuroDate.

La evolución refleja el cambio de comportamiento de los consumidores tras la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

¿PVPC o tarifa libre?

Para Colón, el nuevo escenario de precios con el cierre de Ormuz (y el gas disparado) podría volver a alterar el reparto de clientes.

"Una nueva subida del precio del mercado mayorista podría provocar otro trasvase de consumidores hacia el mercado libre, especialmente durante los meses de invierno".

Independientes, quién es quién.jpg NeuroDate de Neuro Enegía, la consultora de Javier Colón.

A su juicio, este movimiento también "podría beneficiar a las grandes compañías frente a las pequeñas y medianas comercializadoras independientes, que cuentan con menos capacidad para absorber las oscilaciones del mercado".

Coincide con este análisis la responsable de Evolve Energía: el uso masivo del gas para los servicios de ajuste ha supuesto pasar de unos 15 euros por megavatio hora a unos 25 euros/MWh en el coste de la luz. "Y en invierno será peor", asegura Colón.

Iberdrola se consolida y Repsol acelera

Por número de contratos, Iberdrola se mantiene como la primera comercializadora eléctrica de España, con cerca de 10 millones de clientes al cierre del primer trimestre de 2026.

Endesa ocupa la segunda posición, con alrededor de nueve millones, seguida de Naturgy, con más de cuatro millones, y Repsol, que alcanza alrededor de los 2,5 millones.

Volúmenes totales por grupo NeuroDate de Neuro Enegía, la consultora de Javier Colón.

La evolución del último año, no obstante, muestra diferencias importantes entre los grandes grupos.

Mientras Iberdrola y Endesa han registrado pérdidas de contratos en distintos periodos, Repsol mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido, apoyada especialmente en el negocio doméstico y en las comercializadoras que integran su grupo, entre ellas CHC y otras marcas.

Endesa es la compañía que más clientes pierde entre las grandes eléctricas, mientras que Naturgy presenta una evolución más estable, con variaciones relacionadas en buena medida con sus campañas comerciales.

"Repsol, por su parte, continúa ampliando su cartera y consolidando su posición en el mercado libre", apunta el experto. En los próximos meses, "se podría complicar todavía más la situación de las compañías pequeñas que no cuentan con el respaldo financiero de los grandes grupos", señala por su parte Salinas a este diario.

Suben Octopus, Eni o MásMóvil

En paralelo, Octopus Energy se ha convertido en uno de los protagonistas del crecimiento de las comercializadoras independientes.

La compañía ya supera el medio millón de clientes en el primer trimestre de 2026 y mantiene un ritmo de expansión elevado, por delante de otras firmas como MásMóvil Energía o Eni, que también han ampliado su cartera.

Visalia es otra de las empresas que destaca por su crecimiento durante el último año, mientras que otras comercializadoras, como Som Energia o Bonpreu, mantienen una evolución más estable.

El avance de estas compañías también se aprecia en las compras de energía.

Según las estimaciones de Neuro Energía para agosto, Iberdrola fue la que más aumentó el volumen de energía adquirido, seguida de Repsol y Visalia.

En términos porcentuales, Octopus llegó a duplicar sus compras, mientras que otras compañías también registraron incrementos relevantes.

EDP, Acciona, Engie o Nexus

El crecimiento de las comercializadoras independientes es especialmente significativo en los segmentos de pequeñas y medianas empresas y de grandes consumidores industriales.

En el mercado doméstico, estas compañías reúnen aproximadamente el 15% de los clientes, pero su presencia es mucho más relevante en pymes, donde se acercan a la mitad del mercado.

En el segmento industrial también cuentan con una participación destacada, aunque en este caso el grupo de independientes incluye empresas de gran tamaño, como EDP, Acciona, Engie o Nexus, que tienen una actividad importante en el suministro a empresas.

Esta diferencia entre segmentos explica por qué el número de contratos no siempre refleja el peso real de una comercializadora.

"Algunas compañías pueden tener una cartera relativamente reducida de clientes, pero gestionar grandes volúmenes de energía debido a su especialización en consumidores industriales", recuerda el fundador de Neuro Energía.

En el último año, por ejemplo, TotalEnergies ha registrado un crecimiento importante en el negocio industrial, mientras que Repsol ha destacado en el mercado doméstico.

Iberdrola también ha aumentado su energía comercializada, impulsada por las pymes, pese a la evolución de su número de contratos.

En este contexto, el próximo movimiento del mercado dependerá tanto de la evolución de los precios mayoristas como de la capacidad de las comercializadoras para captar clientes y gestionar sus riesgos.