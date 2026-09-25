Bruselas expedienta a todos los países de la UE salvo Italia por no aplicar las nuevas reglas sobre hidrógeno

La normativa europea, aprobada en 2024, busca facilitar la integración de gases renovables y bajos en carbono en el sistema energético europeo.

Los 26 países afectados disponen de dos meses para adaptar sus normativas y notificar las medidas a Bruselas o se expondrán a una posible denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Italia es el único Estado miembro que ha incorporado completamente la directiva europea sobre el mercado del hidrógeno a su legislación nacional.

La Comisión Europea ha abierto expedientes sancionadores a todos los países de la UE, excepto Italia, por no aplicar a tiempo las nuevas reglas sobre hidrógeno y gases descarbonizados.

La Comisión Europea ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores contra España y al resto de países de la Unión Europea.

La única excepción es Italia, por no haber trasladado plenamente a sus legislaciones nacionales las nuevas reglas sobre el mercado del hidrógeno y los gases descarbonizados dentro del plazo, que venció el pasado 5 de agosto.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario, Italia es hasta la fecha el único Estado miembro que ha comunicado la incorporación completa de la directiva.

El resto dispone ahora de dos meses para terminar de adaptar sus normas nacionales y notificar a Bruselas las medidas adoptadas.

La legislación, aprobada en 2024, actualiza las reglas que rigen el mercado europeo del gas natural y establece un marco específico para las infraestructuras de hidrógeno, con el objetivo de facilitar la entrada de gases renovables y bajos en carbono en el sistema energético europeo.

Bruselas ha remitido así cartas de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.

Este requerimiento constituye el primer paso formal del procedimiento de infracción.

Concede a los 26 gobiernos un plazo de dos meses para responder a la Comisión, completar la incorporación de las disposiciones pendientes y comunicar que han cumplido con sus obligaciones.

Si las respuestas no satisfacen a los servicios comunitarios, Bruselas podrá avanzar a la siguiente fase mediante el envío de un dictamen motivado.

Eso abre un nuevo plazo de diálogo antes de decidir si lleva finalmente los incumplimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).